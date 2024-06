Vrednost naložbe znaša slabih 1,5 milijona evrov z DDV. Zaradi pomanjkanja prostora in pomanjkljivosti v obstoječi zgradbi so v VDC Ince marca lani začeli rekonstrukcijo obstoječega objekta, gradnjo prizidka in urejanje zunanje okolice, prilagojene potrebam uporabnikov. »Ključni cilji naše investicije so bili izboljšanje bivalnih pogojev za obstoječe uporabnike enote Naša hiša, učinkovito omejevanje širjenja okužb v primeru epidemije ter zagotovitev prostorskih pogojev za kakovostno bivanje gibalno oviranih in izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene,« so v sporočilu za javnost povzeli besede direktorice VCD Ince Vladke Pacek.

S prizidkom neto površine 97 kvadratnih metrov so pridobili tri nove dvoposteljne sobe, hodnik, sanitarije in čajno kuhinjo s sedežno garnituro. Rekonstrukcija obstoječega objekta v skupni izmeri 155 kvadratnih metrov je omogočila vzpostavitev dodatnih dveh dvoposteljnih sob, negovalne kopalnice in negovalne sobe ter shrambe za medicinsko opremo.

Pridobili pa so tudi dodatne prostore za strokovne sodelavce in nočno varovanje ter pisarno za zaposlene. Poleg tega so zunanjo okolico Naše hiše prilagodili gibljivo oviranim uporabnikom. Pridobili so dodatnih pet parkirnih prostorov in pokrito kolesarnico, uredili park, postavili bioklimatsko pergolo, gugalnico in košarkarski koš.

Delovni center Ince ima tri enote, v katere je vključenih 108 oseb. V enoti institucionalnega varstva Naša hiša trenutno biva 29 ljudi.