Prvi mož festivala, direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina je povedal, da so izjemno veseli, da se lahko z dogajanjem vrnejo na prizorišče, kjer je festival pred več kot tremi desetletji nastal. Na Glavnem odru na Trgu Leona Štuklja bodo med drugim nastopili Magnifico, Perpetuum Jazzile in Plavi orkestar, gostil pa bo tudi Večer slovenske popevke, Disco opero, poklon Izštekanih 10 Vladu Kreslinu ter odprtje in zaključek mednarodnega folklornega festivala Folkart. V avditoriju lutkovnega gledališča, znanem kot oder Minoriti, bosta komedija in Jazzlent.

Festival uličnega gledališča Ana Desetnica na Lentu bo med 27. in 29. junijem z osrednjim dogajanjem na trgu pri Hiši Stare trte. Tam bo stal tudi novi oder, imenovan Oder pri Stari trti, za glasbene koncerte, med drugim hrvaške zasedbe Nemanja in slovenske Romachild. Na drugi strani Lenta, pri Vodnem stolpu, bo znova Jurčkov oziroma Večerov oder z rockom, v Sodnem stolpu bo prizorišče za intimnejša glasbena doživetja, standup in otroške predstave bodo znova v Vetrinjskem dvoru, klasična glasba v Dvorani Union, na terasi Mariboxa študentski KMŠ Oder, v Mestnem parku pa festival ustvarjalnosti za družine in otroke Art kamp.