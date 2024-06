Kipar in slikar gojita ustvarjalno zavezništvo še iz časov študija na akademiji. Pričujoča razstava je nastajala ločeno in ni imela natančnega vsebinskega okvira. Znano je bilo le, da bo Novak kiparil človeka, Zadnikar pa slikal krajino.

Kot so zapisali v Galeriji Equrna, oba avtorja občudujeta na videz preprost, vsakdanji svet – svet kot tak, brez izrazitih vsebin in pomenov. Prepričana sta, da lahko ta v svoji prepletenosti najrazličnejših odnosov preseneti in odmeva v domišljeni kompozicijski strukturi. Zanima ju splet podobe z likovnim, kjer pa se izogibata premočnim rezom in nočeta, da bi ritmični ustroj in številni kontrasti v njunih delih učinkovali kot razgradnja ali boleče neskladje, pač pa naj med seboj zaživijo in (po)ustvarijo dober kraj – evtopijo.