Maratoncem nepotreben drugi krog

Brez drame v Bruslju ne gre. Ta je z veliko gotovostjo vedno prisotna tudi pri izbiranju vodilnih kandidatov za prihodnjih pet let, saj osebnosti na teh položajih ob siceršnji porazdelitvi moči med posameznimi političnimi skupinami pogosto vplivajo na to, kako se bo EU v posameznih trenutkih znašla in obrnila.