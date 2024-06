Nepreslišano: Mejra Festić, nekdanja viceguvernerka Banke Slovenije

Z državno lastnino se je delalo neodgovorno in oportuno. Neustrezno korporativno upravljanje državnih bank in zaobid bančnih zakonskih predpisov, pregrevanje gospodarstva, k čemur so znatno prispevali prevzemni krediti, ki jih je bilo približno 2,4 milijarde evrov. Prehitra rast kreditov – glede na prihranke v prekratkem časovnem obdobju pred letom 2008 – je vodila k težavam bank. Holdingi, preko katerih je potekala privatizacija gospodarstva in so postali kreditno vračilno nesposobni, so prevalili breme prevzemnih kreditov na dobro delujoča podjetja v svoji lastniški strukturi in tako se je zadušila temeljna gospodarska dejavnost podjetij. Banke so imele velike izgube v letih pred 2013. Privatizacijski model ni bil najbolj posrečen, recesija in padec izvoza po letu 2008 so pokazali vse slabosti preteklega korporativnega upravljanja, prav tako napake ekonomskih politik pred tem.