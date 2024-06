Tožilki ljubljanskega okrožnega tožilstva in nekdanji ljubljanski okrožni sodnici naj bi grozil pravnomočno obsojeni morilec Branko Katić, ki je leta 2012 v Štepanjskem naselju v Ljubljani do smrti – najverjetneje s pepelnikom – pretepel 77-letno nekdanjo partnerico. Motiv za uboj ni bil nikoli povsem razjasnjen, saj je morilec trdil, da ga je žrtev obvladovala s pomočjo višjih sil, zaradi črne magije pa da je bil povsem brez moči. »Žrtev je napadel od zadaj in jo pokončal z 12 do 15 udarci po temenu in zadnjem delu glave. Deli lobanje in možganov so bili raztreseni naokoli, kri je bila poškropljena po stenah meter visoko,« je v zaključni besedi poudarila ljubljanska tožilka, ki je zdaj sama v skrbeh zaradi nasilnega Ljubljančana, danes starega okoli 65 let, ki naj bi grozil, da bo obračunal s tožilko in sodnico. Nasilnež je bil namreč zaradi uboja obsojen na 12-letno zaporno kazen in je že na prostosti. Kot smo izvedeli, naj bi Branka Katića opazili v neposredni bližini ljubljanskega tožilstva, ali je prišlo tudi do dejanskih groženj in ali gre za resno nevarnost, pa po naših informacijah pristojni še preverjajo.

»Tožilstvo je o okoliščinah zadeve obveščeno in je v sodelovanju s policijo in drugimi pristojnimi organi sprejelo vse potrebne preventivne varnostne ukrepe,« so nam pojasnili na vrhovnem državnem tožilstvu. Več podrobnosti so nam zaupali na sodišču, kjer danes službuje nekdanja ljubljanska kazenska sodnica, ki je Katića poslala za zapahe. Na sodišču so prejeli dopis policije, da je bil Branko Katić 23. maja izpuščen na prostost. »Iz dopisa policije izhaja, da naj bi navedeni v času prestajanja zaporne kazni večkrat grozil, da bo obračunal z vsemi, ki so sodelovali v njegovem sojenju,« so nam pojasnili na sodišču in dodali, da so takoj s tem seznanili sodnico in varnostnike opozorili na Katića, konkretne grožnje pa za zdaj niso zaznali.

Policisti varujejo tudi pravosodne funkcionarje

Na ljubljanski policijski upravi konkretne preiskave in morebitnih varnostnih ukrepov za zdaj ne komentirajo. Pri tovrstnih varnostnih grožnjah je sicer prav policija tista, ki po potrebi pripravi oceno ogroženosti in tudi predlaga varnostne ukrepe. Policijski center za varovanje in zaščito (CVZ) lahko tudi zagotovi policiste, ki ogrožene osebe varujejo. Med njimi so tudi pravosodni funkcionarji, ki so zaradi konkretnih groženj ali pa ocene povišanega tveganja izpostavljeni nevarnosti. Poostrena varnost navadno spremlja posamezne sodnike in tožilce, ki obravnavajo kazenske postopke s področja organiziranega kriminala.

V javnosti je spomladi odmeval primer specializirane državne tožilke Mateje Gončin, ki je dobila status ogrožene osebe zaradi preiskovanja umora Danijela Božiča, ki naj bi ga umoril zloglasni kavaški klan. Njeno varovanje je pozornost javnosti vzbudilo zaradi informacije, da je tožilka zaradi nesoglasij o načinu varovanja prišla v spor z vodstvom CVZ in se odpovedala varovanju, čeprav so bili varnostniki še vedno dolžni skrbeti za njeno varnost. Po neuradnih informacijah tožilko spet oziroma še vedno varujejo, prav tako pa še vedno prihaja do trenj.