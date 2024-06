Na največje kritike sta naletela izločitev nizozemskega izvajalca Joosta Kleina (na fotografiji) tik pred finalom, zaradi česar Nizozemska zdaj razmišlja, da na tekmovanju ne bi več sodelovala, in udeležba izraelske predstavnice Eden Golan zaradi aktualne vojne v Gazi. »Da bi še naprej krepili tekmovanje za pesem Evrovizije, smo prosili neodvisnega strokovnjaka, naj si ogleda letošnje tekmovanje v Malmöju ter deli vpoglede in spoznanja z vodstvenimi organi EBU z namenom izboljševanja tega globalnega dogodka,« so pojasnili iz EBU.