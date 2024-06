Ana Roš je s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2024 ohranila najvišje priznanje, tri zvezdice, restavracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je ohranila dve, še osem restavracij se jih ponaša z eno. Tako so po eno zvezdico ohranile restavracije Cob iz Portoroža, kjer ustvarja Filip Matjaž, Hiša Linhart iz Radovljice, kjer ustvarja Uroš Štefelin, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom (Zgornja Kungota), ljubljanska restavracija Strelec z Igorjem Jagodicem, Grič z Luko Koširjem (Šentjošt nad Horjulom), Dam z Urošem Fakučem (Nova Gorica) in Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem (Vipava).

Prvič pa je zvezdico pridobila restavracija Pavus z Markom Pavčnikom (Grad Laško, na siki), ki so jo inšpektorji pred časom priporočili zaradi kakovostne kuhinje. »Letos je Pavus prejel svojo prvo Michelinovo zvezdico, kar ponazarja prepričljiv napredek njegove kulinarične ponudbe,« so zapisali pri Michelinu in med jedmi izpostavili postrv z bezgovo omako, začinjeno z dišavnimi zelišči in svežimi jagodami.