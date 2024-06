To je njegov že 11. singel, s katerim mu je to uspelo, skoraj 20 let po uspešnici Godzilla. Skladba Houdini se lahko pohvali tudi z najboljšim prvim tednom na lestvicah v zadnjem letu, 51-letni glasbenik iz Detroita pa se je z enajstimi skladbami na prvem mestu lestvice postavil ob bok britanskemu producentu in izvajalcu Calvinu Harrisu.