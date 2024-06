​Ray Davies se seveda imenuje vodilna figura The Kinks, zasedbe, ki je podobno kot The Rolling Stones nastala v Londonu, in to leta 1963. Tako kot kasneje pri Oasis je šlo tudi v primeru Kinksov za bratovsko zasedbo, saj je bil ob Rayu v njej tudi njegov brat Dave, angleško nacionalistično noto, ki je bila prav tako značilna za brit pop in za katero so bili The Kinks večji navdih od The Beatles ali The Rolling Stones, pa so si priigrali s tem, da jim je bilo nekaj časa prepovedano nastopanje v ZDA. Vzrok je bil obračun z voditeljem ameriške televizijske oddaje, na katero so zamudili, njemu so pa v besu izbruhnila ven antiangleška čustva. A najprej nazaj v London in zgodnja šestdeseta.

Preimenovanje tik pred začetkom

Za kariero The Kinks je izrazito zaslužen Giorgio Gomelsky, v Tbilisiju rojeni potomec Gruzijca in državljanke Monte Carla, ki je bil v Londonu tiste čase glavni zanesenjak in organizator rhythm'n'blues scene, s katere so izšli tako The Rolling Stones kot Yardbirds z Ericom Claptonom, v njegovem klubu Crawdaddy oziroma z njegovo pomočjo pa sta kariere začela graditi tudi Jeff Beck in Jimmy Page. Brez Gomelskega, njegove volje, organizacije in smisla za povezovanje ter primerno svetovanje mladeničem si je britansko pop invazijo težko predstavljati, a potem ko so mladci zasloveli in zaslužili, se je Gomelsky preselil v Združene države Amerike in se posvetil osnovni ljubezni, torej jazzu in novi progresivi. Zaslužen je na primer za svetovno proslavitev češke zasedbe The Plastic People of the Universe.

Po omrežju, ki ga je upravljal Gomelsky, se je skozi različna imena zasedb prebijal tudi Ray Davies, ki je obenem poskušal tudi študirati, vendar mu študij filma od samega začetka ni šel najbolje od rok. V The Kinks, kar v spodobnem prevodu pomeni domiselneže, kuštravčke ali nek​onvencionalneže, v uličnem pa perverzneže, so se preimenovali, tik preden so se poskusili v začetku leta 1964 prebiti s priredbo skladbe Long tall Saly, ki jo je sredi petdesetih proslavil Little Richard. Njihov menedžer je skladbo namreč slišal na koncertu The Beatles, ki so jo v živo redno izvajali vse od prvih nastopov v Hamburgu do zadnjega koncerta leta 1966. Dojel je, da skladba pri občinstvu izrazito zažiga, in The Kinks so hoteli s posnetkom prehiteti The Beatles, ki so skladbo izdali nekaj mesecev za njimi. A v primerjavi s skrajno vznemirljivim posnetkom Liverpoolčanov je bila verzija Kinksov milo rečeno medla. In neuspešna. Nekateri kritiki so jih raztrgali, da je težko slišati kaj bolj običajnega od njih. Podobno neuspešen je bil tudi drugi poskus z Daviesovo avtorsko skladbo You still want me iz aprila 1964, ki je premogla nekaj več krvi, a še vedno in nikakor ni upravičevala drznega imena zasedbe, s katerim se člani sprva sicer niti niso strinjali. Povrhu vsega tudi niso veljali za »luškane«.

Od zgub do zvezdnikov

A brata Davies se nista predala. Petnajstega junija 1964 se je ansambel ponovno podal v studio z jasno namero pokazati drugačen obraz oziroma posneti novo Daviesovo skladbo z naslovom You really got me. Tudi ta skladba je sprva zvenela bolj jazzovsko, ne pa kot pionirsko delo heavy metala, garage rocka, protopunka in kar je danes še slavnih oznak zanjo. Tudi osnovni navdih zanjo je bila jazz skladba The train and the river, a se je Rayev brat Dave, ki je igral solo kitaro, domislil, da skladbo postavi na najbolj prostodušno polne kitarske akorde, po vzoru skladbe Louie Louie v izvedbi skupine Kingsmen iz leta 1963. A tudi s prvo različico Kinksi niso bili zadovoljni, zato so hoteli še enkrat v studio, vendar jim založba ni dala denarja. A brata Davies sta šla na vse ali nič, o čemer govori tako to, da sta sama financirala nov posnetek, kot to, da je Dave Davies, frustriran nad vsem, z britvijo razrezal zvočnik na kitarskem malem ojačevalcu elpico​. Tako je dobil najbolj hreščeč zvok električne kitare dotedanje zgodovine pop glasbe in na tem zvoku odigral eno prelomnih kitarskih fraz rock'n'rolla oziroma rocka. Frazo, ki je spremenila vse in ob kateri se je upravičeno vprašati, ali bi se Keith Richrards leto kasneje domislil fraze iz Satisfaction, če pred tem ne bi slišal preproščine »fuzz« zvoka, ki jo je premogla You really got me.

Skladba je londonske avtoironične zgube spremenila v zvezdnike. Potem ko je avgusta 1964 prišla v javni obtok, se je v Angliji povzpela na vrh lestvice, v ZDA pa do sedmega mesta. Vpliv You really got me na lastno delo sta priznala takšna velikana kot skupina The Who in Jimi Hendrix, Van Halen pa so se leta 1978 najprej pojavili z njeno priredbo. Na podoben način so kaj hitro posneli še All day and all of the night. A po You really got me so si The Kinks lahko privoščili malodane vse. Na eni strani medsebojne pretepe na odru in notoričen status, na drugi strani pa skladanje tudi prelepih melanholičnih ali veseljaških napevov, kot sta Sunny afternoon in Waterloo sunset. Čeravno v Združenih državah Amerike nikdar niso zasedli prvega mesta, so se pa s skladbami kot Lola in Come dancing uvrstili v prvo deseterico. Obenem pa uspešnice, med katerimi velja omeniti vsaj še Where have all the good times gone in Victorio, o The Kinks nikakor ne povedo vsega. Do leta 1996, ko so izdali zadnji studijski album, so jih izdali 26, imeti vse ali pa vsaj bistvene, pa v svetu diskofilije predstavlja eno ultimativnejših spričeval in sila pester nabor glasbe. Za nemalokoga so The Kinks najboljše, kar se je zgodilo v pop glasbi.