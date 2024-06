Izhodišče za izlet je v Dolskem pred gostilno Vegov hram, kjer je mogoča tudi izposoja koles in po predhodnem dogovoru tudi družba oziroma najem kolesarskega vodnika. Z vaške ceste skozi Dolsko nato zavijete levo proti Lazam čez savski most. Od tam se pot odcepi desno proti Podgradu. Vmes si lahko spočijete oči na sotočju rek.

Lažje z električnim kolesom

V Podgradu pri gostilni Pecelj zavijete levo v podvoz pod železnico in nato nadaljujete po dolini Besnice vse do Velikega Trebeljevega. Za pogumnejše kolesarje z veliko mero kondicije je primerna pot na Janče, ki ponuja prelep razgled na vse strani. Z Janč nato kolesarite po slemenu hriba do Velike Štange in se nato spustite v Štangarske Poljane. V primeru, da ne boste sprejeli izziva in se boste izognili Jančam, se v Velikem Trebeljevem držite glavne ceste, po kateri se boste spustili do Šmartna pri Litiji. V Šmartnu zavijete levo proti Litiji. Tu pa se lahko nato ponovno odločite, da greste skupaj s kolesi na vlak v smeri proti Ljubljani do postaje Laze. Lahko pa po stari cesti po desnem bregu reke Save prekolesarite še nadaljnjih ravninskih 20 kilometrov do Dolskega. Po navadi gredo tovrstne ture veliko lažje ob pomoči električnega kolesa.

Za družine je primeren odsek poti skozi Podgrad in nato po slikoviti dolini Besnice. Tu se pot počasi vzpenja, zato lahko obrnete ter se vrnete po isti poti na izhodišče, ko ne zmorete več. Primeren je tudi odsek od Laz do Litije ob reki Savi, pri čemer se lahko vrnete na izhodišče iz Jevnice, Kresnic ali Litije s kolesom ali vlakom.

Številne zanimivosti na poti

In ker ni vse v lovljenju rekordnega časa, je krožna pot primerna tudi za krajše postanke in oglede lokalnih znamenitosti. Pri Podgradu se lahko ustavite ob edinstvenem sotočju rek Save, Kamniške Bistrice in Ljubljanice. Na tej slikoviti točki, kjer tvori Sava svoja prodišča, imajo svoje prebivališče številne rastline in živali, med njimi tudi sulec. Pogled na sotočje je boljši z desnega brega Save pri Podgradu, prodišče pod sotočjem pa je dostopno z leve strani, in sicer s savskih teras pod Dolom. V primeru, da vam bodo družbo na kolesu delali otroci in mladina, lahko v Litiji čas za krajši premor izkoristite tudi za obisk Rudnika Sitarjevec Litija, ki sodi med najbogatejše vire različnih mineralov v svetovnem merilu. Med najatraktivnejšimi lastnostmi mineralov je sijaj v celi paleti barv, ki nastane zaradi lomljenja svetlobe na površini. Dobrodošlico vam bo izrekla tudi kustosinja Mestnega muzeja Litija, ki vam bo predstavila zgodovino in utrip mesta Litija. Izvedeli boste zgodbe iz litijske preteklosti, vse o splavarstvu in brodarstvu po reki Savi, železnici, Rudniku Sitarjevcu, spominskih obeležjih in drugih zanimivostih.