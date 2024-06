V italijanski Gorici so se na rednem srečanju sešli notranji ministri Italije, Slovenije in Hrvaške Matteo Piantedosi, Boštjan Poklukar in Davor Božinović. Ponovno so razpravljali o sodelovanju pri zajezitvah nezakonitih migracij in mejnih nadzorih. Redno usklajevanje notranjih ministrov, ki že poteka že dlje časa, je tokrat služilo vnovični oceni stanja na zahodnobalkanski poti in pogledu glede napredovanja že načeloma doseženega dogovora, da poskušajo mejne nadzore na schengenski meji med Italijo in Slovenijo ter Slovenijo in Hrvaško (nadzor na notranji schengenski meji je Slovenija uvedla tudi z Madžarsko) odpraviti s pomočjo alternativnih nadzornih prijemov: skupnih mešanih policijskih patruljah vseh treh držav na mejnem območju Hrvaške z BiH.

Časovnik vzpostavitve patrulj še ni znan

Kdaj bi lahko bile te mešane patrulje vzpostavljene, tudi po včerajšnjem srečanju treh ministrov ni jasno. Najbolj spodbudno sporočilo je v obliki želje prišlo iz ust italijanskega notranjega ministra Piantedosija, ki je dejal, da bi radi mejne nadzore s Slovenijo odpravili še preden bosta Nova Gorica in Gorica postali evropski prestolnici kulture. Po oceni Piantedosija bi to bil idealni čas za odpravo mejnih nadzorov. To je želja tudi slovenske strani. Notranji minister Poklukar je jasno izrazil pripravljenost Slovenije, da sodeluje v teh patruljah. »Verjamem, da bom kmalu prišli do te naše skupne rešitve,« je dejal Poklukar in tudi omenil, da je bil obnovljen dogovor, da se zaradi podaljšanja nadzora na mejah, ne bo obmejnemu prebivalstvu povzročala težav in se ne bo zaustavljalo gibanja transporta. Božinović je sicer bolj optimistično dejal, da na meji ne pričakuje gneče, hkrati pa je vendarle tudi rekel, da so gneče na mejah vedno obstajale, tudi ko ni bilo uvedenih notranjih nadzorov na schengenski meji.

»Tudi sedaj v turistični sezoni bo delovanje na mejah normalno. Resda bo kakšna minuta zastoja, toda želimo imeti normalno delovanje,« je poudaril slovenski notranji minister. Italija je sicer proti Sloveniji podaljšala nadzor na notranji schengenski meji do druge polovice decembra, podobno je nato storila Slovenija proti Hrvaški in Madžarski.

Se Hrvaška premika?

Italija in Slovenija tako sedaj na Hrvaško, ki je kljub pristanku na mešane patrulje do teh gojila zadržke, poskušata skupaj pritisniti, da bi se vendarle premaknila. Da bi se to zgodilo, ponujata skupno sodelovanje in poudarjanje, da je možno učinkoviteje proti nezakonitim migracijam nastopiti le skupaj. Italija sedaj poleg mešanih patrulj preverja še možnost, da bi pri nadzorih migrantskih poti sodelovala tudi civilna zaščita Furlanije-Julijske krajine.

Vsaj določene premike v hrvaškem stališču je včeraj vendarle bilo zaznati. »Šefi policij se bodo sešli septembra, da dogovorijo podrobnosti. Imajo vso našo podporo,« je napovedal Božinović in celo omenil, da skupne patrulje niso izrek nezaupanja Italije in Slovenije proti Hrvaški. »Ne gre za izraz nezaupanja, temveč dejansko večjega zaupanja. Ko delate skupaj na isti nalogi, je to najboljši način, kako imeti popolno informacijo o dogajanju,« je menil hrvaški notranji minister, ki sicer ocenjuje, da je cilj sestankov trojice notranjih ministrov, da promet čez mejne prehode za evropske državljane poteka brez komplikacij. »Zato, da bi zavarovali svobodo gibanja, ki je eden največjih doprinosov schengna pa tudi Evropske unije, moramo nadaljevati z našim intenzivnim sodelovanjem,« je še ocenil. Po neformalnih ocenah slovenske strani se sedaj stvari premikajo v pravo smer. »Naslednji meseci bodo ključni,« pa ocenjuje Piantedosi.

Božinović je sicer predstavljal, kako je Hrvaška uspešna pri pregonu nezakonitih migracij. Doslej je prijela več kot tisoč tihotapcev in v Europolovo podatkovno bazo vnesla več kot 65 odstotkov podatkov o nezakonitih migracijah po zahodnobalkanski poti. Po drugi strani pa je minister Poklukar s podatki predstavljal, kako je dogajanje na zahodnobalkanski poti še naprej aktivno. Letos je bilo v Sloveniji zabeleženih 18.500 nezakonitih prehodov tujcev preko slovenskih meja, kar je za deset odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Slovenska policija je prijela več kot 300 tihotapcev tujcev. »Ko kontrolirano notranjo mejo EU, še vedno ugotavljamo, da je na ozemlju EU veliko oseb, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop na to ozemlje, a so že tam,« je ocenil Poklukar.

