Za odrasle so pri založbi izdali drugi roman slovenske igralke Barbare CerarProd, roman Odprejo se vrata Nine Mav Hrovat, sicer pisateljice za otroke, ter najnovejšo knjigo humoresk Dragana Petrovca Brodolom.

Za mladino, otroke in najmlajše založba Miš na knjižne police prinaša mladinsko kriminalko Škorpijonov pik Mav Hrovat in ilustracijami Damijana Stepančiča, mladinski roman Pa ne že spet? Cvetke Sokolov, tretji del zbirke SuperVid Bitka na bazenu Žige Valetiča in ilustracijami Jake Vukotiča, slikanico O zares glasnem strahu Aksinje Kermanuner in ilustracijami Kristine Krhin ter slikopis za najmlajše Slavice Remškar in ilustratorke Anke Kočevar Kdo je pomagal zajčku?

Prevodna mladinska literatura je bogatejša za Lottie Brooks bi se najrajši vdrla v zemljo britanske pisateljice Katie Kirby, ki je za svoje delo prispevala tudi ilustracije. Knjigo je v slovenščino prevedla Meta Osredkar. Slednja je prevedla tudi knjigo, ki mlade bralce popelje v svet umetnosti Zakaj je umetnost polna nagcev? britanske umetnostne zgodovinarke, novinarke in umetnice Suise Hodge. Ta prek 22 vprašanj in odgovorov razumljivo in na lahkoten način mlade bralce popelje v svet umetnosti.

Odprejo se vrata je transgeneracijski roman z glavno junakinjo Ano, ki se spominja svojih mladih let na onkološkem oddelku, vzporedno pa roman opisuje tudi njeno sedanjost socialne delavke v navidez srečni družini. Avtorica je na današnji predstavitvi povedala, da z izjemo otroštva protagonistke ne gre za avtobiografski roman, dogajanje v njem pa opisala kot dinamično in optimistično.

Dragan Petrovec: »Skoraj vse je res«

Petrovec je povedal, da je v njegovi najnovejši humoreski Brodolom skoraj vse res in da gre za avtobiografijo. "Meni se take stvari dogajajo." Kot je še dodal, si sam sprva ni želel pisati humoresk, zasluga zanje pa gre številnim resničnim dogodkom, ki se mu pripetijo v življenju.

V Škorpijonovem piku se s tretjo knjigo in kriminalnim zapletom ponovno vračajo orientacisti. Ti ob vrnitvi z orientacijskega tekmovanja v Benetkah padejo v roke preprodajalcem organov. Kot je povedala avtorica Mav Horvat, se je ob pisanju knjige, kjer humor mehča težo resnih dogodkov, izobraževala tudi sama.

Valetičeva Bitka na bazenu je tretja knjiga o slabovidnem, a sila aktivnem Vidu iz zbirke SuperVid. Tokrat je v klasični fikciji, ki jo zaznamuje dinamičnost in hudomušnost, Vid žrtev zoprnega sošolca v šoli v naravi, a se nato na zaključni tekmi v bazenu izkaže, kdo je v vodi kot riba. Avtor je danes povedal, da se ob pisanju poskuša v celoti vživeti v slabovidnega fanta, kar sploh ni lahko. Sam si tudi želi, da bi v prihodnosti po zbirki posneli televizijsko serijo.

Strah je osrednja tema slikanice O zares glasnem strahu, ki se v igrivem načinu pisanja loteva tega čustva. Avtorica Kermauner je povedala, da je glavno sporočilo slikanice, kako si lahko sami pomagamo in da ni vse tako grozno, kot je videti na prvi pogled, ter da je mogoče v skupnosti premagati vse.

Še branje za najstnike

Prijetno najstniško branje po koncu šolskega leta prinaša prva v seriji zabavno ilustriranih knjig Kirby Lottie Brooks bi se najrajši vdrla v zemljo. Knjiga govori o preizkušnjah, ki jih puberteta prinaša 11 let in tri četrt stari Lootie, ki jo odlikuje smisel za humor. Najstnica pubertetniške pripetljaje tudi skrbno zapisuje v svoj dnevnik.