Precej drugačen zmaj je prva knjiga Romana Rozine, sicer priznanega pisatelja za odrasle, ki je namenjena otrokom. Kot je na današnji predstavitvi opozorila urednica Irena Matko Lukan, se je avtor tokrat podpisal s psevdonimom Rozina Roman. Zgodbo je opisala kot zelo močno in jezikovno bogato ter jezik kot zelo slikovit. Pripoveduje o zmaju in zmajki, ki si močno želita otročiča, a ga dolgo ne dobita. Ko ga nato vendarle dobita, pa ta ni tak, kot sta si ga predstavljala. Ne mara denimo pekočih jedi, ognja.

Rozina je povedal, da je bil, ko se je pred 15 leti podal v leposlovje, samouk in je preizkušal različne stvari. Tukaj pa je imel za seboj ekipo. Opozoril je še, da imajo knjige za otroke zaradi ilustracij drugo dimenzijo kot knjige za odrasle. Likovna urednica pri založbi Tanja Komadina je ilustracije opisala kot zelo skrivnostne, ter da je v njih nekaj iz davnih časov.

Za knjigo Bolšji cirkus je Andrej Predin napisal besedilo po likovni predlogi Roka Predina. Kot je pojasnil Rok, je pričujoče ilustracije začel ustvarjati neobremenjeno in ne z mislijo na knjigo. Ko se jih je nabralo veliko, pa se mu je zazdelo, da bi iz njih lahko nastala knjiga in takrat se je obrnil na brata Andreja. Ta je povedal, da je tokrat prvič ustvarjal na tak način. Z Rokom sta se veliko pogovarjala in na spletu si je pogledal vse v zvezi z bolšjim cirkusom.

Zgodbe, objavljene v slikanici Kevinovi oslički, so bile po besedah Irene Matko Lukan večinoma že objavljene v reviji Cicido. Kot je pojasnila Barbara Hanuš, so oslički v zgodbi resnični plišasti oslički, ki jo spremljajo po šolah in vrtcih. Zgodbice v knjigi je opisala kot realistične, nastajale so vrsto let. Junak knjige je mali Kevin, ki se mu med igro s tremi oslički godijo vsemogoče vsakdanje stvari. Ilustratorka Ana Zavadlav je povedala, da so ji te vsakdanje zgodbice blizu. Z ilustracijami, ki so preproste in barvite, skuša presenetiti, trudi se, da so tudi humorne.

Knjiga Yuvala Noaha Hararija Sapiens v stripu 1: Rojstvo človeka je po besedah urednice Alenke Veler stripovska priredba uspešnice, ki je bila tudi pri Mladinski knjigi prodana v več kot 15.000 izvodih. Harari jo je soustvaril v tesnem sodelovanju s priznanima stripovskima ustvarjalcema Danielom Casanavejem in Davidom Vandermeulenom. V prvi knjigi ilustrirane priredbe knjige Sapiens: kratka zgodovina človeštva Harari pripoveduje zgodbo o nastanku in razvoju človeštva ter raziskuje, kako sta nas biologija in zgodovina opredelili in izboljšali naše razumevanje tega, kaj pomeni biti človek. Prevod podpisuje Polona Mertelj.

Ej, poslušaj! je po besedah urednice Alenke Veler prvenec norveškega pisatelja Gulraiza Sharifa, ki se v njim na inovativen način dotika vprašanj identitete in predsodkov. V njem ves čas preigrava stereotipe in to na politično nekorekten način. Roman je ob izidu prejel same pozitivne kritike. Prevod podpisuje Darko Čuden, ki je povedal, da je zgodba po eni strani bridka in resna in na drugi zelo zabavna. Sam je skušal ostati čim bližje izvirniku, a ker so Norvežani precej bolj neposredni, je moral pri prevajanju ves čas imeti v zavesti tukajšnje kulturno okolje. Spremno besedo je prispeval Ognjen Radivojević.

Po zbirkah ilustriranih pesmic Mali črv Oto in Mala vešča Lučka sta Lovro Matič in Tomaž Lavrič spesnila še zadnjo knjigo o žužkih z naslovom Mala uš Iva in druga mrgolazen. Izšla je še Ukradena dedinja Holly Black, prvi del fantazijske duologije, umeščene v Vilinski svet, ki ga bralci poznajo iz trilogije Ljudstvo zraka.