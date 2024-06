Potem ko je Srbija evropsko prvenstvo začela s porazom proti Angliji, sta se v središču pozornosti znašla zvezdnik Dušan Tadić in selektor Dragan Stojković. Kapetan Tadić ni bil zadovoljen, ker ga je selektor poslal na igrišče šele po uri igre, saj zase pravi, da je najbolje pripravljen igralec v ekipi, Stojković pa je pojasnil, da je bila to taktična odločitev. Po dogodkih v Gelsenkirchnu sta se zavila v molk.

​Stojković pred 24 leti v enakem položaju kot danes Tadić

Ko je reprezentanca po vrnitvi v svojo bazo v Augsburgu opravila trening, je završalo med novinarji, saj na začetku na njem ni bilo Tadića, medtem ko so se igralci, ki niso odigral tekme ali vstopili kot menjave, ogrevali. Hitro se je pokazalo, da Tadić ni zapustil ekipe, ampak je kapetan opravil trening v fitnesu skupaj s soigralci, ki so začeli tekmo. Ker v Nemčiji dela in živi veliko ljudi iz Srbije, ekipo spremljajo na vsakem koraku in Tadić se je po treningu pred stadionom družil z navijači. Ob tem je zanimivo, da se je Stojković v vlogi igralca in kapetana, kot je zdaj Tadić, sam znašel v enakem položaju pred 24 leti na uvodni tekmi evropskega prvenstva s Slovenijo v Charleoriju v Belgiji. Tedanji selektor Jugoslavije Vujadin Boškov je odločil, da bo Stojković rezerva, kar je zvezdnika, ki je bil pri koncu kariere, tako razjezilo, da je želel odpotovati domov in je že pakiral prtljago. Ko ga je Boškov po protestih vendarle uvrstil v ekipo, je Stojković sam zbrisal svoje ime na tabli in nanjo napisal priimek slovenskega zeta Dejana Stankovića. Stojković je v igro vstopil s klopi in bil režiser preobrata iz zaostanka 0:3 v remi 3:3.

»Vzdušje v ekipi je super. Morda so bile po tekmi vroče glave. Ne bi govoril o tem, kar se je zgodilo, ampak je vsa osredotočenost na Slovenijo. Naše izhodišče v pripravah na Slovenijo je drugi polčas z Anglijo, ko smo kontrolirali dogajanje in imeli posest žoge, manjkal je le zaključek. Imamo dobro ekipo in proti Angliji je bil le naš slab dan. Prepričan sem, da ekipa lahko naredi dober rezultat na naslednjih dveh tekmah. Dobra igra proti Angliji je najboljša vzpodbuda pred tekmo s Slovenijo, saj imamo vrhunske igralce, boljši moramo biti le v zaključku napadov. Pričakujem, da bo proti Sloveniji drugačna zgodba, da bomo dosegali gole in zmagali. Nikogar ne podcenjujem, vendar menim, da imamo boljšo ekipo od Slovenije. Močna je kot ekipa, ima nekaj odličnih posameznikov, njena igra temelji na bliskovitih prehodih v napad, saj ima veliko hitrih igralcev,« je povedal 28-letni vratar Srbije Predrag Rajković, član Mallorce.

Konec prvenstva za Kostića

Srbi so tekmo s Slovenijo razglasili za dan D in stavijo na veliko podporo navijačev s tribun. Načrt Srbije je zmaga proti Sloveniji in nato tekma z Dansko za drugo mesto v skupini, saj je prvo rezervirano za Anglijo. Ker ima Srbija najvišjo reprezentanco na prvenstvu, bo skušala izkoristiti premoč v skoku. Optimizem gradi na tekmah lige narodov, ko je Slovenijo v Beogradu premagala s 4:1, v Ljubljani pa je bilo 2:2, potem ko je ob polčasu vodila z 2:0. Srbija bo prvenstvo nadaljevala le s 25 igralci, saj je Filip Kostić zaradi poškodbe kolena že končal z nastopi v Nemčiji. Član Juventusa si je koleno poškodoval na tekmi z Anglijo in je igrišče zapustil v solzah.

