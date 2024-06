Pred vrhom zveze Nato, ki bo čez tri tedne potekal v Washingtonu, je zavezništvo predstavilo zadnje podatke o porabi držav članic za obrambo. Slovenija se je po odstotku BDP za vojsko znašla na predzadnjem mestu in je edina od 32 članic, pri kateri je ta odstotek glede na lani padel. Sedem članic pa porabi za vojsko na prebivalca manj od Slovenije, kažejo podatki zavezništva.

Pričakovati je, da bo poraba za obrambo spet ena večjih tem vrha Nata med 9. in 11. julijem, na katerem bodo obeleževali tudi 75. obletnico ustanovitve zavezništva. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je s številkami sicer zadovoljen. »Po vsej Evropi in v Kanadi so zavezniki letos dvignili porabo za obrambo za 18 odstotkov. To je največji dvig v desetletjih,« je dejal v ponedeljek v Beli hiši ob srečanju s predsednikom Joejem Bidnom. Zastavljeni cilj, da vsaka članica za obrambo nameni dva odstotka BDP, pa bo letos doseglo 23 od 32 članic.

Razlog za dvig je v največji meri vojna v Ukrajini, poraba pa se opazno viša na vzhodu Evrope. Med sedmimi državami z največjim odstotkom BDP za vojsko je prva Poljska (4,12%), med njimi so vse tri baltske države in nova članica Finska, poleg njih pa še ZDA in Grčija, ki tradicionalno namenjajo obrambi visok delež BDP.

Največ ZDA, na drugem mestu Nemčija

Slovenija je na tej lestvici z 1,29 odstotka na predzadnjem mestu skupaj z Luksemburgom, manjši odstotek nameni obrambi le Španija (1,28). Glede na dolgoročni program razvoja vojske naj bi Slovenija cilj dveh odstotkov dosegla do leta 2030. Po podatkih Nata pa je Slovenija edina, ki bo letos za obrambo namenila manjši delež BDP kot lani, ko je znašal 1,34 odstotka.

Skupno bodo članice zavezništva letos za obrambo porabile 1474 milijard dolarjev, od teh 967 milijard ZDA. Druga je Nemčija s 97 milijardami. Slovenija bo namenila 949 milijonov dolarjev (880 milijonov evrov), navaja Nato, kjer sicer dodajajo, da gre pri vseh številkah za ocene in da se končne številke lahko spremenijo.

Smernice Nata tudi določajo, naj članice vsaj 20 odstotkov obrambnega proračuna namenijo za nakup opreme. Slovenija to mejo presega s 27,3 odstotka, ne dosegata pa je le Kanada in Belgija. Pri vrhu je Poljska, ki za opremo edina namenja več kot polovico vojaškega proračuna.

Po porabi sredstev za vojsko na prebivalca so pri vrhu ZDA z 2239 dolarji, sledi Danska s 1479 dolarji. Pri dnu je Albanija s 114 dolarji. Slovenija jih porabi 339.

Podatke je Nato objavil za 31 članic, saj Islandija nima oboroženih sil.