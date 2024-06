Acquacotta je še ena izmed jedi, ki se priklanjajo tradicionalni kuhinji revnih oziroma cucini povera, kot temu rečejo Italijani, saj je bila nekoč polnovreden krepčilen obrok, s katerim so se mastili pastirji, oglarji, gozdarji, ribiči ter drugi rokodelci in kmetje, danes pa tako v Toskani kot Laciju velja za sila spoštovano jed in jo, v sicer bogatejši izvedbi, kot so jo kuhali nekoč, strežejo tudi v marsikateri boljši gostilni. Osnova vsake acquacotte je seveda voda, nato pa se vanjo vkuhava vse, kar pride pod roke. Italijani acquacotto radi primerjajo z legendo o juhi iz kamnov.

Bajka pripoveduje o tem, da je nekega dne v vas prišel sestradan popotnik in prosil vbogajme, a mu vaščani zaradi lakote, ki je razsajala, niso hoteli pomagati. Je pa zato izprosil lonec in kuhalnico ter jim razložil, da bo skuhal juho iz kamnov, ki jih je imel v culi, in začel vreti vodo. Radovedni vaščani so pristopili h kotlu, posebnež pa jih je vsake toliko časa dregnil, češ, kako bo ta juha izjemnega okusa, samo malce tega in onega bi še spadalo vanjo. In tako so vaščani začeli zbirati razne kose zelenjave, ostanke od kosila, kašo, zdrob … Vsak je želel sodelovati pri kuhi te povsem neobičajne juhe. In tako so s skupnimi močmi skuhali odlično juho in jo nato družno pomalicali. V preteklosti se je acquacotto poleg paradižnika in oljčnega olja največkrat plemenitilo z različnimi vrstami sezonske zelenjave, zelišč in divjih rastlin, pač odvisno od letnega časa in tega, kaj se je znašlo pri roki, s tem da je bila in je še danes ključna sestavina, ki se jo vrže v vodo, posušen star kruh, saj je bilo treba porabiti vse, kar je bilo pri hiši. Zato je receptov za tradicionalno acquacotto ogromno in so si med seboj lahko tudi zelo različni, saj je imela praktično vsaka vas ali družina svojo skrivno sestavino, ki je plavala v juhi bolj razredčene ali pa gostejše in bogatejše narave. Sodobne različice te juhe so zaradi časov obilja seveda bolj sofisticirane, tako da namesto starega kruha danes v juho skačejo popečene rezine kruha, skupaj s priboljški, kot so poširana jajca, parmezan in pecorino, in seveda množica sveže sezonske zelenjave, naj bo to zelena, česen, bazilika, fižol, zelje, ohrovt, limone ali krompir, ter listnate zelenjave, kot so rukola, endivija, blitva, radič, regrat in vodna kreša, pa tudi sveže ali posušene sezonske gobe. Obstajajo pa tudi različice acquacotte, v katerih plavajo ocvirki, ribe ali klobase.

Acquacotta Sestavine: 4 žlice oljčnega olja 1 velika čebula 2 stroka česna 2 korena 2 stebli zelene 1 velik krompir 400 g svežih ali konzerviranih paradižnikov 1 liter vode 1 lovorjev list sol in poper po okusu 4 velike rezine kruha 4 jajca pekorino ali parmezan sveža bazilika ali peteršilj Priprava: 1. V večjem loncu segrejemo oljčno olje in na njem popražimo sesekljana česen in čebulo, dokler ne postaneta mehka in zlato rjava. 2. Vso zelenjavo narežemo na majhne koščke in jo dodamo v lonec ter vse skupaj kuhamo nekaj minut, da zelenjava izpusti aromo in se nekoliko zmehča. 3. Prilijemo vodo ter začinimo s soljo in poprom in juho kuhamo, dokler se zelenjava ne zmehča. 4. V juho dodamo rezine popečenega kruha, da se prepoji, nato pa v juhi še previdno poširamo jajca in dodamo še nariban pekorino ali parmezan ter sesekljano baziliko ali peteršilj.

Rižev narastek s špinačo Sestavine: 150 g riža 0,4 dcl mleka 0,1 dcl sladke smetane 200 g špinače 100 g sira sol, poper in peteršilj 2 stroka česna 5 jajc 1 paradižnik 4 šampinjoni Priprava: V kozici zavremo mleko in sladko smetano, solimo in primešamo riž ter na šibkem ognju kuhamo 15 minut. Med kuhanjem riž večkrat premešamo, da se nam ne prismodi. Kuhanemu in ohlajenemu rižu dodamo jajca, očiščeno in na rezance sesekljano špinačo, nariban sir in sesekljan peteršilj in česen. Zmes nato solimo, popramo in dobro premešamo ter enakomerno porazdelimo v namaščen pekač, na vrh pa položimo še rezine paradižnika in šampinjone, ki smo jih pokapali z oljčnim oljem. Pečemo v na 180 stopinj Celzija ogreti pečici približno 45 minut, pečen narastek pa razrežemo na kocke. Na krožniku se bo narastek lepo ujel s pečenimi piščančjimi prsmi in omako iz kisle smetane in gorgonzole.