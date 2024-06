Ti moja rožica je skladba, ki je med narodnozabavnimi pesmimi prva presegla milijon ogledov na youtubu. O njeni popularnosti tudi zunaj meja Slovenije pa Blaž Švab pravi: »Slišati jo je mogoče po vsem svetu, saj jo predvajajo turistom na raznih eksotičnih lokacijah. Ti moja rožica je postala celo himna sezone avstrijskega hokejskega kluba EC KAC, ko so postali avstrijski prvaki. V slovenščini. Na Noči Modrijanov so jo v kitajščini pele Kitajke, ki so študirale v Ljubljani in se še enkrat iz okolice Pekinga pripeljale odpet to pesem v Celje. V slovenščini so jo pele največje hrvaške rock skupine. Brez dovoljenja so jo prevedli in posneli na Slovaškem.«

Ti moja rožica je postala najbolj priljubljena pesem neke generacije. Odmevala je na vseh največjih svetovnih športnih dogodkih, kjer so nastopali naši športniki. »Najraje pa so jo peli otroci, čeprav besedilo ni namenjeno njim,« pravi Švab. »Gre za genialno besedilo Jožeta Galiča. Polka brez tega besedila ne bi bila uspešnica. Ko smo jo zaigrali prvič, je k nam prišel Matic Plevel (Ansambel Saša Avsenika, Fehtarji) in dejal: 'Fantje, zaigrajte tole še enkrat.' Prvi je zaznal, da je v polki nekaj, česar Modrijanom še zdaj ni uspelo ugotoviti in razvozlati. To pa je tudi največji čar muzike. Da ima tisti božji delec. Še vedno nas na cesti ogovarjajo s Ti, ti, ti, ti moja rožica.«