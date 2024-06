Drugi namiznoteniški turnir serije WTT star contender v Ljubljani je v Slovenijo pripeljal smetano svetovnega namiznega tenisa, v kateri so manjkali le najboljši kitajski igralci, ki so se pred olimpijskimi igrami v Parizu zaprli v svoj mehurček. Kitajci so bili sicer lani prisotni v Ljubljani, v finalu pa sta se pomerila najboljša na svetu Wang Chuqin in Fan Zhendong. Tudi letos sta bila v finalu najboljša na svetovni lestvici, ki sta tekmovala v Ljubljani. To sta bila Francoz Felix Lebrun in Brazilec Hugo Calderano, ki bosta po prikazanem v zadnjem času največja ovira Kitajcem na poti do olimpijske lovorike.

Letos v navezi z MOL

Predsednik organizacijskega odbora Borut Miklič nam je med turnirjem dejal, da je bil največji napredek od lani ta, da je Mestna občina Ljubljana (MOL) prepoznala pomen dogodka ter priskočila na pomoč pri najemu dvorane in v povezavi s turizmom, kar je predstavljalo zadovoljstvo predvsem nastopajoči eliti svetovnega namiznega tenisa. Medtem ko je nagradni sklad znašal dobrih 220 tisoč evrov, je proračun turnirja znašal 700 tisoč evrov, kar turnir v Tivoliju uvršča med večje športne dogodke v Sloveniji. »Turnir bomo gostili še naprej, v tem trenutku pa še ni znano, v katerem terminu,« je zatrdil Borut Miklič, direktor podjetja Sportsman, ki je plačalo strošek televizijskih pravic za prenos tekem slovenske nacionalne televizije. Organizator turnirja, ki se ga je udeležilo več kot 350 igralcev iz 48 držav, sodeluje z Namiznoteniško zvezo Slovenije, zato je bil direktor tekmovanja njen predsednik Tomaž Kralj.

Medtem ko je v Tivoliju potekalo vse po ustaljenih tirnicah, je turnirju manjkalo zgolj eno: dober rezultat najboljšega slovenskega igralca Darka Jorgića. Hrastničan namreč v zadnjih mesecih na turnirjih serije WTT po svetu ne dosega rezultatov, ki si jih želi, ter na svetovni lestvici v boju za čim boljše izhodišče v Parizu izgublja mesta. Slovenec je med posamezniki izgubil uvodni dvoboj proti žilavemu in v zadnjih mesecih odličnemu Kazahstancu Kirilu Geralsimenku. Jorgić je sicer prikazal eno svojih najboljših iger v zadnjem času, imel pa je precej športne nesreče. Predvsem pri prvi zaključni žogici, ko je tekmec v izgubljenem položaju zadel rob mize, Slovenec pa ni izkoristil šestih zaključnih žogic.

Uspeh slovenske ženske dvojice

»V letošnji sezoni me res ne spremlja sreča, a upam, da se bodo morda v Parizu stvari obrnile drugače. Sezona je zelo naporna. Moram se odpočiti, saj sem sodeloval na preveč turnirjih, pred katerimi nisem imel pravega treninga. Po premoru sledijo priprave na Pariz, ki bodo potekale v Vrsarju, kjer upam, da bom s treningi nadoknadil tisto, kar sem v dosedanjem poteku sezone izgubil,« je povedal Darko Jorgić, ki ga zadnji junijski dan čaka še finale nemškega prvenstva, ko se bo s Saarbrücknom pomeril proti Borussii Düsseldorf.

Blizu uvrstitvi v finale je bil Darko Jorgić med dvojicami, kjer sta s Hrvatom Tomislavom Pucarjem izgubila v polfinalu z 10:12 v odločilnem nizu, boljša sta bila končna zmagovalca Šveda Karlsson in Källberg. Spodbudno je, da so se letos bolje kot lani izkazali drugi slovenski igralci. Med dvojicami sta z uvrstitvijo v četrtfinale navdušili predvsem Sara Tokić in Ana Tofant. Premagali sta tudi uveljavljeni azijski igralki. Tudi mladi Savinjčani, ki so letos osvojili naslov državnih ekipnih prvakov, so se uveljavljenim tekmecem zoperstavili dobro, a plačali davek neizkušenosti v zaključkih nizov.