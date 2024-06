Zaradi oškodovanja več fizičnih oseb so mariborski kriminalisti avgusta lani odvzeli prostost štirim romunskim državljanom, ki so bili osumljeni, da so na nezakonit način pridobili bančne in druge zasebne podatke oškodovancev, nato pa so na prodajnih mestih po vsej državi izvajali nakupe blaga in dvigovali gotovino na bankomatih.

S tako imenovano phishing prevaro so žrtve Romunov najprej prejele lažno telefonsko sporočilo, ki je vsebovalo spletno povezavo in prošnjo za potrditev, po kateri so bili oškodovanci preusmerjen na lažno stran, v katero so vpisali zasebne podatke o transakcijskih računih oziroma plačilnih karticah. S tem so Romuni dobili vse potrebne podatke, da so nato tuj denar dvigovali na bankomatih ali pa na tuj račun v trgovinah kupovali blago. V enajstih dneh so na nezakonit način pridobili za več kot 46.000 evrov protipravne premoženjske koristi, na mariborskem sodišču pa so četverico letos v začetku junija pravnomočno obsodili na dobri dve leti zaporne kazni.

Denar morata vrniti v 15 dneh

Zaradi oškodovanke z območja Kranja se je minuli teden za dva od že obsojene četverice sodba začela še na kranjskem okrožnem sodišču. Ker jim ju zaradi kadrovske stiske v pravosodju ni uspelo pripeljati z Doba, kjer prestajata kazen, je sodnica Nina Prosen predobravnavni narok v družbi tolmača opravila prek videokonference. Tako 40-letni poklicni mehanik Cristian Romulus ​Ionita ​kot 34-letni nekdanji kuhar Robert Alexandru Caldararu sta na predlog tožilke Lee Martinjak po znižani kazni in poplačilu škode oškodovanki priznala, da sta si s pomočjo ribarjenja v kranjskem primeru nezakonito prisvojila 700 evrov.

Sodnica je njuno kazen združila s kaznijo mariborskega sodišča: v primeru, da bosta v 15 dneh po pravnomočnosti sodbe oškodovanki povrnila 700 evrov, bo Caldararu v zaporu po novem preživel dve leti in šest mesecev zapora, medtem ko bo Ionita tam preživel dva meseca manj od svojega rojaka. Oba Romuna sta prejela tudi stransko kazen petletnega izgona iz države.