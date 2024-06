S katero roko pa vi držite balanco?

Odkar pomnim, mi mama pravi, da sem cela leva. Žlico, kulico in koso držim z levo in če bi se dalo, bi se z levo tudi rokovala. Moja mama pod točko »cela leva« namiguje na to, da sem pri svojem rokovanju z rečmi štorasta, a to se njej le tako zdi, ker je navajena gledati one, ki reči prijemajo z desno: večino.