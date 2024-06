Partner jo je prisilil, da je žrtvi zlomila nos in zobe

Zaradi brutalnega ropa moškega novembra lani v bližini železniške postaje je Katja Kupšek obsojena na tri leta in dva meseca zapora. Dejanje je delno priznala, a dodala, da je vse počela pod prisilo partnerja. Žrtvi se je opravičila in zagotovila, da bi zavrtela čas nazaj in ravnala drugače, če bi le lahko.