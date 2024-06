Zamisel o postavitvi največje slovenske zastave v državi se je utrnila logaškemu podjetniku in krovcu Tomažu Šušteršiču. »Pred dvema letoma me je poklical Tomaž in rekel, da bi na Sekirici morali postaviti slovensko zastavo. Ker si nismo niti predstavljali, kako zahteven je ta projekt, me je prosil, ali bi mu kot podjetniški kolega posodil dve samokolnici betona za postavitev,« se začetkov spominja predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec Bogdan Oblak.

Projekt so nato predstavili še preostalim članom obrtno-podjetniške zbornice, ti so predlog podprli in ustanovili operativni gradbeni odbor. Po prvih ocenah pred približno dvema letoma bi projekt moral biti končan v dveh ali treh mesecih, a se je izvedba zamaknila.

»Cilj najprej ni bila postavitev največje, rekordno velike zastave,« je povedal Oblak. V skoraj treh letih dela so najprej morali pridobiti gradbeno dovoljenje za poseben objekt, nato pa poiskati primernega izvajalca, ki bi drog in zastavo izdelal po njihovih željah.

Izvedba projekta jih je povezala

Kljub težavam z izbiro prvotnega izvajalca del iz Turčije jim je ob pomoči podjetnika na Portugalskem uspelo izdelati 50 metrov visok in devet ton težak steber za 15 metrov dolgo zastavo. Zastavo pa so izdelali v domačem kraju.

»Bistvo projekta sta ves čas bila podpora ter zbližanje članov obrtno-podjetniške zbornice, župana in drugih občanov. Izvedbo smo namreč financirali podjetniki, občina pa je plačala stroške dobave droga in zastave,« je dejal Oblak. Skupno so za izdelavo namenili okoli 45 tisoč evrov.

V dveh letih so se po Oblakovih besedah podjetniki v Logatcu še bolj povezali. »Takšnega sodelovanja Logatčanov nisem videl v zadnjih 30 letih. Pred 30 leti smo se namreč na mojo pobudo občani in podjetniki prvič združili, ko smo zbirali sredstva za novo reševalno postajo,« je pojasnil.

Od izvedbe jih niso odvrnila niti negativna presenečenja: »Podjetniki so tako ali tako vajeni, da gre lahko vsak dan kaj narobe, zato jih težave dodatno spodbudijo.« Trenutno največja slovenska zastava je prvič zaplapolala teden dni pred dnevom državnosti, z njo pa so želeli opomniti tudi na pripadnost narodu in pomen rekordov. »Vedno rečem, rekordi so za to, da se presežejo, zato že čakamo, kdo nas bo presegel,« je sklenil Oblak.

V zahvalo državi

Po besedah logaškega župana Berta Menarda so aktivnosti za postavitev droga stekle leta 2021, sredi aprila letos pa so bile izvedene zaključne gradbene aktivnosti za njegovo postavitev. Drog stoji na zemljišču, ki ga je za postavitev zastave odstopil domačin.

»S tem bomo zaznamovali obdobje od prve omembe slovenske zastave vse do današnjih dni. Gre za časovni lok, ki povezuje. Hkrati s tem izražamo veselje, da imamo svojo državo,« je za STA povedal župan Menard. Želi si, da bi zastava Slovence povezovala v njihovi različnosti in krepila sobivanje. »Le tako bomo na tej sončni strani Alp preživeli in bili tudi uspešni,« je dejal. Zastavo je izobesila garda Slovenske vojske.