Pogreb v letalski nesreči preminulega politika bo potekal danes v njegovem rojstnem kraju.

Avtomobil je bil del kolone policijskih, vojaških in civilnih vozil, ki je potovala proti rojstni vasi pokojnika, okoli 180 kilometrov od prestolnice Lilongwe.

Pred današnjim državnim praznikom, ki so ga oblasti razglasile po smrti priljubljenega politika, je pogrebni sprevod ob cesti spremljajo na tisoče ljudi. Na osrednji pogrebni slovesnosti na nacionalnem stadionu se je pred tem zbralo več deset tisoč Malavijcev.

Letalo s podpredsednikom na krovu je minuli ponedeljek v slabem vremenu strmoglavilo na gozdnatem področju Chikangawa severno od prestolnice. Med desetimi pogrešanimi v razbitinah niso našli preživelih, je sporočil predsednik države Lazarus Chakwera, ki je v nedeljo pozval k razjasnitvi okoliščin tragedije.

Preminuli Chilima je načrtoval kandidaturo na predsedniških volitvah, ki so v Malaviju predvidene septembra prihodnje leto. Bil je priljubljena osebnost, zlasti med mladimi. Leta 2022 je bil obtožen sodelovanja v korupcijski aferi, zato so mu odvzeli uradna pooblastila. Maja je malavijsko sodišče umaknilo obtožbe in Chilima je znova prevzel opravljanje uradnih dolžnosti.