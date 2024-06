»Sporočam, da odstopam z mesta člana uprave RTVS,« je v odstopni izjavi zapisal Trček. Na RTVS pa so navedli, da je odstopil iz osebnih razlogov. V odstopni izjavi je zapisal, da si je prizadeval delovati v najboljšem interesu zavoda in javnosti.

V. d. predsednice uprave Natalija Gorščak, ki upravo vodi do imenovanja predsednice ali predsednika uprave s polnim mandatom, bo svetu RTVS predlagala imenovanje v. d. člana uprave. Dokler pa ga svet RTVS ne razreši, ostaja član uprave z vsemi pooblastili.

Štiričlansko upravo je kot novost opredelila novela zakona o RTVS, ki je bila potrjena tudi na referendumu. V skladu z njo uprava vodi zavod namesto generalnega direktorja, kot je veljalo po prejšnji ureditvi. Martića je julija lani na mesto predsednika uprave imenoval svet RTVS. Dva člana uprave je Martić nato izbral sam, in sicer Karduma, ki je decembra lani odstopil, in Trčka.

O RTVS tudi v državnem zboru

Sicer pa je o izzivih zavoda tekla beseda tudi v DZ, kjer se je danes začela junijska seja. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je spomnila, da se zavod lahko glede na zakonska določila financira na tri načine, in sicer iz državnega proračuna, tržnih dejavnosti in sponzoriranja. Rtv-prispevek, ki je določen z zakonom, se ni dvignil že od leta 2012, je poudarila.

Kot je izpostavila, program za italijansko in madžarsko narodno skupnost sofinancira urad za narodnosti s sredstvi iz državnega proračuna. »Je dražji in porabi več sredstev od obsega, ki je bil namenjen do zdaj,« je pojasnila. Uprava pod Martićevim vodstvom je zato po njenih besedah zaprosila, da ta program prejme več sredstev. Sicer pa po njenem opozorilu nad finančnim področjem zavoda bdi računsko sodišče, tako da gre za najvišjo stopnjo transparentnosti, je prepričana.

Poleg tega je dodala, da pri svetu RTVS deluje finančni odbor, tako da nad sredstvi poteka pregleden nadzor. Ni bojazni, da kar koli ne bi bilo ustrezno, je zagotovila v odgovoru na ustno poslansko vprašanje Alenke Jeraj iz SDS, ki je izrazila dvom o transparentnosti nakazila v višini pet milijonov evrov lani in deset milijonov evrov letos, ki jih je urad nakazal zavodu.

Sama vidi to, kar se dogaja na RTVS, kot posledico izčrpavanja zavoda, ki ga je izvajala prejšnja vlada in prejšnje vodstvo zavoda.

Minister za finance Klemen Boštjančič pa je dodal, da sta ministrstvo za kulturo in urad pregledala številke. »Kot mi je znano, je urad oziroma RTVS opozarjala, da je bilo že v preteklosti podfinanciranje oziroma da so se sredstva za narodnostne manjšine že v preteklosti porabljala iz drugih virov, predvsem sponzorstva,« je pojasnil.