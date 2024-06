Časnik Wall Street Journal dodaja, da bosta po obsodbi v igri za izmenjavo zapornikov med ZDA in Rusijo, kjer je med drugim zaprt novinar WSJ Evan Gershkovich.

Ameriški novinar Gershkovich je zaradi domnevnega vohunjenja od marca lani zaprt v Rusiji, sojenje proti njemu pa se bo za zaprtimi vrati začelo 26. junija. V Kremlju so danes potrdili, da sta Washington in Moskva v stikih zaradi morebitne izmenjave zapornikov, tudi novinarja.

Miren zakonski par iz Črnuč

Wall Street Journal (WSJ) sicer v prispevku opisuje zgodbo omenjenih domnevnih ruskih vohunov v Sloveniji, ki sta se predstavljala kot zakonski par iz Argentine, v bistvu pa bila del ruske vohunske mreže v zahodnih državah. Kot navaja ameriški časnik, sta živela v ljubljanski soseski Črnuče, sosedi pa so ju opisovali kot umirjena in svetovljanska.

Predstavljala sta se kot Maria Rosa Mayer Muños in Ludwig Gisch, dejansko pa sta Ana Valerevna Dulceva in Artem Viktorovič Dulcev, elitna agenta ruske obveščevalne službe SVR, časopis navaja slovenske in zahodne obveščevalne uradnike.

Po navedbah časnika je bila tarča njunega vohunjenja v Sloveniji Agencija EU za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) s sedežem v Ljubljani nedaleč od njune hiše. Slovenijo pa sta uporabljala kot bazo za potovanja v Italijo, Hrvaško in drugod po Evropi za stike z drugimi obveščevalci, ki sta jim prenašala ukaze iz Moskve.

»Rojstna država Melanie Trump je bila idealna izbira z dostopom po večini Evrope brez vizuma in omejenimi protiobveščevalnimi zmogljivostmi,« poroča WSJ, ki navaja še druge podobne ruske vohunske pare in posameznike v evropskih državah, kot so Grčija, Nizozemska, Norveška, Češka in Bolgarija.

WSJ navaja še, da sta v Slovenijo prispela leta 2017 preko številnih držav. Po navedbah časnika je Slovensko obveščevalno varnostno agencijo (Sova) na sumljivi par opozorila obveščevalna agencija zavezniške države, ki pa je WSJ ne imenuje.

V priporu že leto in pol

»Sodelovali smo v največji tajnosti,« je za časnik izjavil državni sekretar v premierjevem kabinetu Vojko Volk. Časnik je ob tem opisal tajna prisluškovanja, spremljanje spletnih komunikacij in druge oblike nadzora, kar je segalo tudi v Argentino.

Aretirali so ju v Ljubljani 5. decembra 2022, tako da sta sedaj v zaporu že 18 mesecev, njuna otroka pa pri rejnikih. Rusija je priznala, da sta obveščevalca in izrazila željo, da ju dobi nazaj.

WSJ še navaja, da je Slovenija želela hitro izmenjavo, da ne razjezi Kremlja, vendar dogovora ni bilo mogoče doseči. Ob tem navaja izjavo neimenovanega uradnika, da so se ju »slovenski uradniki želeli hitro znebiti««.