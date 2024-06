V bolnišnicah pospešujejo, a ne za vsakogar

V javnih bolnišnicah so to pomlad pohiteli z opravljanjem operacij, a je pot do zdravljenja za nekatere bolnike še vedno močno otežena. Zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj se ukvarja celo s primerom, ko pacientov na eno od storitev v bolnišnici sploh niso želeli naročati.