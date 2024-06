Za Športno loterijo, ki letno ustvari več kot 100 milijonov evrov prihodkov, se po poročanju portala zanimajo češka Emma Capital in Fortuna Entertainment Group ter madžarski Szerencsejatek. Informacija je prišla v javnost slabo leto dni po tem, ko se je britanski igralniški velikan Entain umaknil iz postopka nakupa večinskega deleža v Športni loteriji v lasti treh slovenskih krovnih športnih zvez – Smučarske zveze Slovenije, Olimpijskega komiteja Slovenije in Nogometne zveze Slovenije.

Prodajo je ustavilo finančno ministrstvo, potem ko sta bili vlogi za soglasje ministrstva k vstopu v lastništvo podjetja umaknjeni. Kot dodaja Necenzurirano, uradnih informacij o novem postopku prodaje ni mogoče dobiti. Sta pa po informacijah portala do zdaj nezavezujoči ponudbi oddala dva od treh interesentov, Fortuna Entertainment Group in Emma Capital. Prva naj bi za celotno Športno loterijo ponujala več kot 70 milijonov evrov. To je več od vrednosti ponudbe, ki so jo lani oddali Britanci (nekje med 50 do 60 milijonov). Ponudba Emma Capitala naj bi bila precej nižja.