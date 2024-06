Naša teve

Butalci zelo radi gledamo televizijo. Pozimi je zunaj mraz, snega pa ni (da še kidati ne moremo, čeprav bi radi), zato smo rajši za našo kmečko pečjo. Spomladi in jeseni je vedno dež in veter. Tudi poleti ni za biti zunaj, je prevroče. Zato vseskozi gledamo našo TV. Naša TV je prilagojena potrebam in željam gledalcev.