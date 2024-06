Pa si niso mogli kaj, da medvedu ne bi povedali, kako so srečali zajčka, ki da sedi na neki skalci ob jasi in mimoidočim pripoveduje, da bo obračunal z medvedom. Medved se je sprva le nasmihal, a se je naposled odločil, da preveri, kaj je s tem. Poiskal je zajčka in ga pobaral, kaj počne. Nič, nič, gospod medved, je zajecljal zajček, le na skalci sedim in neumnosti govorim.

Vsaka podobnost med zajčkom in evroposlancem Toninom, ki po rezultatih evropskih volitev napoveduje odstop vlade, je zgolj slučajna.

Josip Meden, Ljubljana