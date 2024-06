Med dolgimi leti mnogi posežejo po kozarcu vina in dremanju, a to početje škoduje zdravju. Raziskovalci iz Kölna so namreč ugotovili, da že dve steklenici piva pred ali med letom povzročita povišan srčni utrip in znižano nasičenost s kisikom – tako stanje so opazili pri vseh preiskovancih, ne glede na starost ali zdravstveno stanje. To je posebej nevarno za tiste s pljučnimi ali srčnimi boleznimi.