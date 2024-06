Na dnu lestvice je Srbija z osmimi odstotki prebivalstva, ki uporablja te storitve, sledijo Poljska z 18 odstotki, Italija z 19, Slovenija in Francija z 20, BiH z 21 in Hrvaška z 22.

Latvija, Nemčija, Bolgarija, Švedska, Belgija, Slovaška, Romunija, Avstrija in Češka se gibljejo med 20 in 35 odstotki, Črna gora, Portugalska, Estonija, Madžarska in Finska pa sežejo do dobrih 40 odstotkov, medtem ko v Španiji ta delež znaša 42 odstotkov, v Grčiji 44, v Švici, Turčiji in na Irskem pa nekaj pod 50 odstotki.

Države z najvišjim deležem uporabnikov so po drugi strani Anglija s 54 odstotki, Nizozemska s 55 in Malta, kjer kar 67 odstotkov prebivalcev uporablja storitve dostave hrane.