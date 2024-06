V prihodnosti bi ljudje ob uživanju gela lahko zmanjšali škodljive in opojne učinke alkohola, so sporočili z univerze.

Gel so razvili iz sirotkinih beljakovin, ki posamezne atome železa uporabljajo za pretvorbo alkohola v črevesju v neškodljivo ocetno kislino, preden ta vstopi v krvni obtok. Testi na miših so pokazali, da gel zniža raven alkohola v krvi do 50 odstotkov.

Pred uporabo gela pri ljudeh bodo potrebni nadaljnji testi, so pa znanstveniki že vložili vlogo za patentiranje gela.