Zadnja epizoda Amazonove serije The Grand Tour naj bi na pretočno platformo Prime Video prišla septembra. »Ne bomo posneli še ene serije o avtomobilih,« je dejal May. Dodal je, da sicer nikoli ne bi smeli reči nikoli, a da je to precej malo verjetno, obenem pa je spomnil, da to počnejo že skoraj 22 let.

Clarkson ima na Amazonu sicer še eno resničnostno serijo, ki je tudi ena največjih uspešnic te platforme, in sicer Clarkson's Farm, kjer se preizkuša kot kmetovalec.