Oblasti v Moskvi so sporočile, da vodijo preiskavo zaradi suma botulizma, mestno tožilstvo pa je sprožilo kazensko preiskavo kršenja standardov glede varnosti potrošnikov. Kot poroča francoska tiskovna agencije AFP, naj bi bil izbruh bolezni povezan s solato, ki je vsebovala tudi konzerviran fižol. Solato so prodajali po spletu, spletno stran pa so danes zaradi interesov preiskave zaprli.

Po navedbah namestnice župana Anastazije Rakove je vsega skupaj pomoč poiskalo 121 ljudi. Trenutno jih je 55 v resnem stanju, 30 od teh pa na intenzivni negi. Njihovo življenje zaradi pravočasnega ukrepanja naj ne bi bilo ogroženo.

Brez hitrega zdravljenja s protistrupi je botulizem, ki se prenaša s hrano, lahko usoden, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Gre sicer za redko obolenje, ki je največkrat povezano z neustrezno obdelano ali konzervirano hrano. Med ljudmi se ne prenaša.