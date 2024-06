Kanye West je zaradi svojih škandalov v središču pozornosti že od leta 2022, posledično je ostal tudi brez pomembnih pogodb z Adidasom in drugimi partnerji. Večkrat je priznal, da nima denarja niti za kruh, med drugim se je z ženo Bianco Censori za kratek čas preselil v Italijo. In tudi tam je ustvaril kaos, ko se je po Italiji sprehajal z napol golo ženo. Ta se je ven odpravila oblečena le v hlačne nogavice in top, oboje pa je oblekla brez spodnjega perila. Po drugi strani pa je sam ob njej hodil od glave do pet oblečen v črno, tudi njegov obraz je bil popolnoma zavit v črno majico. Vidne so bile le njegove oči.

Poleg tega, da sta pohajkovala po Italiji in tvegala visoko kazen zaradi pomanjkljivih oblačil, je Kanye tudi ustvarjal album, ki je »eksplodiral« konec lanskega leta. Izkazalo se je, da so bili meseci pred izidom albuma, v katerih so ju svetovni mediji lovili po Italiji in ju fotografirali v najrazličnejših pozah, le velika reklama za glasbenega genija, ki trpi za bipolarno motnjo. Znano je, da Kanye ne jemlje zdravil za bolezen, ki jo ima, zaradi česar so njegove poteze nepredvidljive in po njegovem mnenju idealne za to, kar svet trenutno potrebuje: zabavo in škandale. Toda kako se je vse začelo?

Duševna motnja

Rodil se je 8. junija 1977 v revni soseski v Atlanti. Ko je bil star tri leta, sta se njegova starša ločila, skrb zanj pa je prevzela mama Donda West, učiteljica angleščine. Poleti se je večinoma družil z očetom, v mami pa je videl vse. Po končani srednji šoli je bil leto dni vpisan na umetniško smer na čikaški državni univerzi. V intervjuju za revijo Eboni je pojasnil, da je šolo opustil, ker se ni dovolj hitro učil. »Bolje sem se učil iz resničnega življenja,« je takrat dejal. V tem času je imel za svoje »resnično življenje« rapanje in delo z lokalnimi umetniki. Ko se je leta 2001 preselil v New York, se je njegova kariera producenta začela vzpenjati, njegovi ritmi pa so mu okrepili glasbeni ugled v New Yorku. Med drugim so ga najeli za produkcijo pesmi raperja Jay Z-ja na njegovem albumu The Blueprint iz leta 2001. Prodaja albuma je presegla Westova pričakovanja. Samo v prvem tednu je bilo prodanih več kot 420.000 albumov.

Ena noč je za vedno spremenila njegovo življenje. Oktobra 2002 se je West vračal domov s snemanja v Los Angelesu, ko je zaspal za volanom. Pri čelnem trčenju si je tako močno poškodoval čeljust, da nekaj časa ni mogel govoriti. Za večino umetnikov bi bila to travmatična izkušnja, sam pa je nesrečo izkoristil za snemanje prvenca. V intervjuju je izjavil: »Počutim se, kot da je bil album moje zdravilo. Odvrnil mi je misli na bolečino – na zobozdravnika, zobe, ki so me ubijali, na to, da so mi zaprli usta, na dejstvo, da sem bil videti, kot da sem se pravkar boril z Mikom Tysonom. To je najboljša stvar, ki se lahko zgodi raperju.« Kanye je ustvaril uspešnico Through the Vire, ki tudi predstavlja začetek njegove raperske kariere in je bila prva skladba na njegovem prvencu The College Dropout.

Ker je bila mama njegova največja opora, je Kanye po njeni smrti doživel hud zlom, dodatno pa ga je morilo dejstvo, da je plačal njen estetski poseg, po katerem so se pojavili zapleti, zaradi katerih je umrla. Pravzaprav je sebe krivil za njeno smrt, svoje pa je očitno terjala tudi poroka s Kim Kardashian. Njegovo početje v javnosti je postalo nenadzorovano in nesprejemljivo, leta 2019 pa so odkrili, da ima bipolarno motnjo. A dejstvo, da je zavrnil zdravljenje, je njegovo že tako slabo stanje še poslabšalo. Kljub trudu njegove žene, da bi ga spravila nazaj na pravo pot, ni bilo uspeha. Jemanje zdravil je vodilo v debelost in velik medijski pritisk. Počasi se je začel krhati tudi zakon.

»Rodila je najinega prvega otroka, čeprav si tega nisem želel. Skoraj bi ubil svojo hčerko,« je dejal Kanye West na shodu v Južni Karolini, ko je bil še poročen s Kim. Poleg tega je razkril številne družinske podrobnosti, ki so razburile Kardashianov klan. Leto pozneje je Kim vložila zahtevo za ločitev, Kanye pa se je obupno trudil, da bi družino ohranil skupaj. Vendar brez uspeha. Ločitev je pustila velike posledice, poleg velike finančne izgube pa je ostal sam tudi v boju z boleznijo.

Poroka z Bianco Censori

Ugibanja o zvezi z Bianco Censori so burila javnost, 13. maja letos pa je v javnost pricurljala informacija, da sta se skrivaj poročila. Pred kratkim je Daily Mail ekskluzivno objavil, da sta si 20. decembra na skrivni poroki res izmenjala zaobljube. Vir blizu para je izjavil, da sta Bianca in Kanye zelo zaprta, zelo ljubeča in predana drug drugemu, ter dodal, da zelo uživata v času, ki si ga vzameta zase. A njun škandalozen nastop v javnosti je sprožil burne odzive, govorilo se je, da želi Kanye s svojo novo ženo vzbuditi spoštovanje, kot takrat, ko je bil poročen s Kim Kardashian. Pravzaprav se je zdelo, da jo išče v vsaki ženski, Bianca pa mu je služila kot odličen material za krojenje ženske po svojih željah.

V enem zadnjih intervjujev je Censorijeva, arhitektka in manekenka avstralskih korenin, v solzah pripovedovala, kako jo raper, ki je postal modni mogotec, nadzoruje. Po njenih besedah West uporablja različne taktike, vključno s čustveno manipulacijo in prisilo, da zagotovi skladnost vseh v svoji orbiti. »Bila sem pod ogromnim pritiskom, da se moram prilagoditi Kanyejevi viziji, četudi je to pomenilo ogrožanje lastne umetniške integritete,« je razkrila Censorijeva s tresočim se glasom. »Rad bi narekoval vse vidike procesa oblikovanja in mi pušča malo prostora za individualno izražanje. Ne gre le za modo, gre za moč in nadzor,« je potožila.

Neizpodbitno je, da je Kanye izgubil spoštovanje in slavo. Njegova bolezen je dosegla vrhunec in spet je na začetku. Užival je v razkošju in sijaju, nato pa se je preselil v skromno hišo in okolje, ki ga mnogi primerjajo s smetiščem. Namesto ambicij in talenta njegova kariera zdaj lebdi na meji škandala, kar je za ta čas zanj več kot dovolj. x