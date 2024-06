Povej mi, koliko let imaš, in povem ti, kakšen avto voziš. V malce prirejenem reku je veliko več resnice, kot bi marsikdo menil. Se še spomnite, kakšni avtomobili so vam rojili po glavi, ko ste naredili vozniški izpit? Mladost, norost in za privlačnega ter s konjički izdatno podprtega štirikolesnika bi večina mladostnikov »ubijala«. Kasneje se želje spreminjajo, v veliki meri jih krojijo ustvarjanje družine, nato pa še leta, ko se je treba sprijazniti: najbolj pomembno postane, da je udobje na karseda visoki ravni.

In tako nas je med vožnjo spreletelo: smo mar res že tako stari, da se za volanom najbolje počutimo, ko sedimo nekoliko višje, da nas pri vstopanju in izstopanju slučajno ne zagrabi v križu, in konjenica pod motornim pokrovom postane obrobnega pomena? Tovrstno razmišljanje je zakrivilo intimno spoznavanje s športnim terencem, Audijevim Q5 sportback. Če ne veste, kaj sportback pomeni, samo kratka razlaga: kupejevsko podobo, ki tega predstavnika razreda SUV naredi očem še bolj privlačnega. Vse ostalo je namreč enako kot pri klasičnem Q5. Lani so jih pri Audiju v Sloveniji prodali 202, kar se zdi veliko, glede na to, da gre za avto, ki stane najmanj 50 evrskih tisočakov. Začudeni? Nikar ne bodite. Če bi ga namreč popeljali na sprehod, bi ugotovili, da postane udomačen še hitreje od kosmatega hišnega ljubljenca, voznika pa omreži podobno kot kakšna črnolasa fatalka. Atributov na pravih mestih mu namreč ne manjka.

Še dobro, da nismo v časih inkvizicije, saj bi verjetno zaradi krivoverstva pristali na grmadi. V nosu Q5 je bil namreč nameščen dizelski motor. Toda kaj, ko si po pravici povedano ne znamo predstavljati, katera druga motorizacija bi mu pristajala bolj. Tako pa že uveljavljeni 2-litrski TDI z močjo 204 konjev (150 kW) odlično sodeluje s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom (strežemo mu lahko tudi z ušesoma za volanom), ki moč prenaša na vsa štiri kolesa. Zmogljivosti so več kot spodobne (maksimalna hitrost je 222 km/h, pospešek do stotice 7,6 sekunde), zaloge moči pa dovolj tudi za odločna prehitevanje na hitri cesti ali avtocesti. Vozno udobje je na visoki ravni, k čemer v veliki meri prispeva aktivni tempomat, ki sam pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo ter voznika občutno razbremeni. Ker je čreda črnih konjev izdatna, seveda ne moremo pričakovati kakšne rekordno nizke porabe goriva, je pa 7 litrov le malce nad tem, kar navaja tovarna, doseg z enim polnjenjem pa je spoštovanja vrednih 930 kilometrov.

Q5 sportback je glede na dolžinsko mero 4,69 metra namenjen prevozu do štirih potnikov, kar najbolj veseli, pa je, da se kupejevska silhueta prav nič negativno ne pozna na zadnji klopi, kjer je tako za kolena in presenetljivo za glavo dovolj prostora. Nadgradnjo ponuja prtljažnik z osnovnimi 510 litri, ki mu je blizu goltanje kovčkov in potovalnih torb po vzoru požrešneža, ki pri hranjenju ne pozna meja, ko podremo zadnjo klop, pa nastane ravno dno in prtljažnik z zelo uporabnimi 1480 litri. Da zajetnim prtljažnim vratom streže elektrika, je kot češnja na torti. Audiji seveda sodijo med premijska vozila in Q5 sportback ni izjema. Kamor seže oko voznika, so materiali kakovostni tako na otip kot tudi pogled, dodana vrednost so zagotovo trije uporabni zaprti predali, vsem menijem pa lahko ob zaslonu na dotik strežemo tudi na volanskem obroču, za nastavitev klimatske naprave so na voljo stikala. Da avto ni več najmlajši – druga generacija je na cesto zapeljala leta 2017, prenovo pa dočakala pred tremi leti – se vidi v notranjosti, kjer ne kraljuje kakšen ogromen zaslon ali celo dva povezana, temveč za današnje razmere zgolj eden s premerom relativno skromnih 25,6 centimetra (10,1 palca). A to sploh ni moteče, saj so v nekaterih avtomobilih zasloni resnično preveliki.

Kar nas je bolj motilo, je to, da ima pametni ključ le omejeno pamet delovanja. Ali prevedeno, za odklepanje ali zaklepanje vrat se moramo vedno dotakniti kljuke. Zato pa je varnost pisana z veliko začetnico, Q5 je namreč na varnostnih testih EuroNCAP že leta 2017 prejel maksimalnih pet zvezdic za varnost potnikov. Ali celoten paket, v katerem je občutno več plusov kot minusov, odtehta cena? Ta je bila pri testnežu nastavljena na 57.740 evrov, kar je pričakovano veliko, sploh za Slovenca s povprečno bruto plačo 2300 evrov. A ta za premijskimi avtomobili, še posebej novimi, tako ali tako ne pogleduje.