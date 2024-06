»V gore ne hodimo samo zaradi ljubezni do narave in gora, temveč tudi zaradi druženja,« je množico planincev, ki so se zbrali v Črni na Koroškem, kjer tukajšnje planinsko društvo (PD) praznuje 75 let, nagovoril predsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) Jože Rovan. Na tak način so želeli v PZS simbolno podpreti Korošce, ki so bili hudo prizadeti v lanskih avgustovskih poplavah. »Že lani jeseni smo spodbujali naša planinska društva, naj načrtujejo izlete predvsem v kraje, ki so bili lani močno prizadeti v ujmi, in jim na tak način pomagajo pri ponovni oživitvi turizma,« je dejal Rovan.

Med dogodivščinami tudi spust po najdaljši jeklenici

Planinci od blizu in daleč so očitno sledili njegovemu pozivu, na tradicionalnem slovenskem dnevu v Črni se jih je zbralo več kot tisoč. Iz Črne so se odpravili na Pikovo in Navrški vrh, iz Koprivne do cerkve sv. Ane z znamenito Črno Marijo, od doma na Smrekovcu pa v Črno. »Veliko zanimanja je poželo plezanje po feratah Mučevo, mnoge je privabil tudi spust z olimplinom, najdaljšo jeklenico v tem delu Evrope. Turni kolesarji so zavrteli pedale do Najevske lipe, mlade planince pa so navdušili adrenalinski park, mini K24, prikaz dela markacistov,« je dogajanje strnila Manca Ogrin iz PZS. V Črni, ki slovi po odlični kulinariki, so želodčke planincev razvajali s »črjansko košto«, številni pa so se ustavili tudi ob stojnicah, na katerih sta PZS in širša lokalna skupnost predstavljala svoje delo. »Zelo sem hvaležna vsem, ki predano skrbijo za planinska društva, markacistom za urejene planinske poti, pa tudi drugim, ki se za planine in planinstvo razdajajo s srcem in dušo,« je udeležencem in organizatorjem polaskala županja Črne na Koroškem Romana Lesjak, tudi sama velika ljubiteljica planin, in zbrane povabila na avgustovski K24 ultratrail.

Lani so goste zelo pogrešali

»Le nekaj korakov iz centra vasi je potrebnih, da nas premamijo prelepe alpske doline, gozdovi in hribi, bogati z živalstvom in rastlinstvom, kot so mogočna Peca, Raduha, Olševa in Uršlja gora. Ljudje, ki živijo tod, so veseli vsakega gosta, ki so jih lani, zaradi poplav, močno pogrešali,« pa je prisotne v osrčju Koroške nagovorila Virginija Špeh, predsednica PD Črna na Koroškem. Na slikovito 230-kilometrsko Koroško planinsko pot, ki povezuje obronke Pohorja, Kozjaka, del Karavank, pa tudi Savinjskih Alp, pa je zbrane povabila Andreja Senica, predsednica meddruštvenega odbora PD Koroške. »Vsa koroška društva so strnila vrste, da bi pomagala Črni in njenim prebivalcem po lanski ujmi. Sicer pa, kdor dela s srcem, ga pot prej ali slej pripelje v Črno na Koroškem, kraj z rdečim srcem,« je dejala.

Varuhi gorske narave pa so klenim in srčnim Črnjanom podarili hotel za divje čebele in čmrlje, ki oprašijo vsaj dve tretjini hrane, ki jo zaužijemo. Simbolično je PZS letos v Črni razglasil tudi rezultate akcije Očistimo naše gore, v okviru katere so dali poseben poudarek tistim planinskim potem, ki so bile v lanskih ujmah močno poškodovane. Naj planinska pot 2024 je tako postala slikovita Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici, za katero skrbi PD Kamnik, nekaj denarja pa bodo za obnovo namenili tudi poti od jame Topla do Male Pece.