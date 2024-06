Čeprav je bila sobota, je bilo na Osnovni šoli Škofja Loka Mesto minuli konec tedna že navsezgodaj zjutraj živahno in polno otroškega smeha. Namesto učencev in njihovih učiteljev je šolske prostore tokrat napolnila druščina članov Inštituta Zlata pentljica, otroci z rakom, v okviru katerega otroci in mladostniki, ki so v otroštvu zboleli za rakom, ozaveščajo vrstnike in širšo javnost o svoji bolezni, se družijo in si med seboj pomagajo.

»Z organizacijo različnih dogodkov opozarjamo tudi na težave, s katerimi se otroci med zdravljenjem in po njem srečujejo, ter iščemo načine, kako te težave premagati ali odpraviti,« je pojasnila Valerija Čarman, ki je skupaj z možem Ivom Čarmanom, nekdanjim legendarnim smučarskim tekačem in nosilcem olimpijske plamenice na odprtju olimpijskih iger v Sarajevu, soustanoviteljica Zlate pentljice.

Srčna zakonca se že vrsto let dobro zavedata, da otroci in mladostniki, ki imajo izkušnjo raka, najbolje razumejo stiske in težave tistih, ki se s podobno diagnozo šele srečujejo. Obenem pa si v okviru inštituta prizadevajo tudi za razvedrilo, rekreacijo in druženje, saj so otroci z rakom in njihove družine prevečkrat prikrajšani za prijetna doživetja. Eno teh je zagotovo tudi zdaj že tradicionalno srečanje v Škofji Loki.

Neprecenljive izkušnje

Po veselem snidenju približno 140 otrok z vseh koncev države in sladkem presenečenju, ki jih je pričakalo v šolski jedilnici, se je druščina skupaj podala proti startu teka, ki je bil na Mestnem trgu. Tudi letos so se otrokom z rakom poleg njihovih sorojencev in staršev pridružili njihovi vrstniki in drugi podporniki, saj Zlata pentljica združuje ter podira ovire in razlike. Bitka za najžlahtnejše lovorike med približno 500 metrov dolgim tekaškim izzivom pa še zdaleč ni bila v prvem planu, ampak sta bila precej pomembnejša sodelovanje in osebno zadovoljstvo.

Trudu in pogumu mladih tekačev je zaploskal tudi škofjeloški župan Tine Radinja. Poudaril je, da ima šport izjemno moč, ponuja pa tudi nova prijateljstva in sporočilo, da skupaj zmoremo vse. Z županom je soglašal gost presenečenja, nekdanji predsednik države Borut Pahor, ki je vsem udeležencem teka v cilju podelil medalje. Pahor je z Zlato pentljico povezan tudi prek svoje nekdanje znamenite katrce, ki jo je pred leti prodal na dobrodelni dražbi in denar razdelil med omenjeni inštitut in Društvo Junaki 3. nadstropja ter Katrin sklad, namenjen žepninam in štipendijam otrok z rakom.

Najštevilnejši dogodek doslej, ki poudarja tisto, kar je v življenju najpomembnejše, se je zaključil s skupnim kosilom v šolski jedilnici, druščini pa se je pridružilo tudi štiriindvajset družin z otroki s poplavnih območij Slovenije. Letošnje druženje v Škofji Loki je bilo tako še bolj obarvano s srčnim povezovanjem, zagotovo pa bo tako tudi 1. septembra, ko se bodo člani in podporniki Zlate pentljice zbrali v Volčjem Potoku.