Dopoldanski trening v vadbeni bazi v Wuppertalu, kosilo, počitek, ob 17. uri polet s posebnim letalom iz Düsseldorfa v Stuttgart, kjer jih je pričakalo sončno in toplo vreme, pot v hotel, večerja in počitek. Takšna je bila delovna sobota članov slovenske nogometne pred prvo tekmo na prvenstvu v nedeljo ob 18. uri z Dansko.

Ker Slovenija za razliko od Danske ni preizkusila zelenice v Stuttgartu, sta se le selektor Matjaž Kek in igralec Timi Max Elšnik v družbi tiskovnega predstavnika Matjaža Krajnika z letališča odpeljala na stadion, saj mora po protokolu Uefa vsaka reprezentanca dan pred tekmo odgovarjati na vprašanja novinarjev. Najprej sta navdušila z elegantnimi oblačili, modri suknjiči in hlače, črne majice in beli športni copati, nato pa z odgovori, še pred tem pa sta si ogledala igrišče in slačilnico.

Timi Max Elšnik vnovčil branje knjig v otroštvu

»Vsi komaj čakamo začetek, odštevamo ure. Tekmeca dobro poznamo, tokrat bo igrišče nevtralno. Če smo pravi, lahko vsakemu tekmecu povzročimo težave. Danska premore izjemno kakovost, ima nekaj igralcev, ki lahko obrnejo tekmo. Osnova je, da smo enakovredni v telesni pripravljenosti in agresivnosti. Verjamem, da si bomo priigrali priložnosti. Vem, da bomo pokazali pravi obraz. Tukaj so le največje ekipe v Evropi in mi smo z njimi. Na igrišču bomo garali, a obenem moramo uživati v teh trenutkih. Vsak bo pustil srce na igrišču in verjamem, da se na koncu lahko veselimo,« so besede kar vrele iz Timija Maxa Elšnika. Ima bogat besedni zaklad tudi na račun tega, da je v otroštvu prebral veliko knjig. Najbolj uživa pred začetkom tekme, ko poje himno in upa, da se bo ob množičnem obisku slovenskih gledalcev dobro slišala. Verjetno je užival tudi predsednik Olimpije, Nemec Adam Delius, da je igralec njegovega kluba, o katerem sanja, da bo ga bo prodal za milijone evrov, imel odmeven medijski nastop v njegovi domovini.

»Opravičujem se, da bom malo krajši, ker je Timi vse opisal tako lepo. Vse skupaj je lepo zapakiral, vidi se, da so ga v Ljubljani dobro naučili, da sem sam malo v defenzivi,« je pripomnil Matjaž Kek, a besede ni držal, saj je dovolil tudi dodatna vprašanja, čeprav je voditeljica nekajkrat napovedala zadnje vprašanje. Na Stuttgart ima lepe spomine, saj se je tukaj z Rijeko leta 2013 uvrstil v evropsko ligo, potem ko je senzacionalno premagala nemškega giganta. »Dnevi v Wuppertalu so minili v super vzdušju, igrišče pa pokaže, če si dober. Proti super kakovostni reprezentanci Danske s top selektorjem bomo skušali priti do dobrega rezultata. Neizmerno me veseli, da bo tukaj deset, petnajst tisoč slovenskih navijačev. Prihajajo številna sporočila in pozitivna energija, lepo je biti nogometaš v Sloveniji,« je med nasmehom na obrazu, za katerega je priznal, da je tudi malo zaigran, vrelo iz Keka. Prepričan je, da bodo osnove agresivnost, tek v obe smeri, druge žoge in obvezna igra. »Če bomo imeli te elemente, imamo tudi mi kakovost, da se zoperstavimo danskim zvezdnikom. Danska je favorit, a saj veste, da so favoriti zato, da se jih premaga. Dance uvrščam med tiste reprezentance, ki lahko na EP naredijo presenečenje, a verjamem v svoje fante, da lahko naredimo pozitiven rezultat,« je dodal Kek, ki je izpostavil privilegij in odgovornost, da igrajo pod slovensko zastavo.

V Stuttgart dopotovalo 20.000 Dancev

Tiskovna konferenca Dancev se je začela s smehom, saj prostovoljka, ki prenaša mikrofon, ni uspela najti novinarja, ki je prvi dvignil roko za postavitev vprašanja. »Smo na pravi poti. Pripravljeni smo na začetek EP. Zdaj moramo preiti od besed k dejanjem. Prvi pogoj je, da igramo sproščeno, ker smo takrat najboljši, taktično smo raznovrstni, z motivacijo ni težav. Vemo, kako premagati Slovenijo, saj smo to že naredili. Želimo kontrolirati dogajanje na igrišču. Prva tekma na prvenstvu je vedno najtežja, zavedamo se vloge favorita, a Slovenija ima odlično ekipo, kar je pokazala z zmago proti Portugalski,« je bil zgovoren selektor Danske Kasper Hjulmand, ki je navdušen, da je v Stuttgart dopotovalo kar 20.000 Dancev, med katerimi je tudi njegova družina. O Šešku je govoril z izbranimi besedami, a dodal, da ima tudi Danska napadalca enake kakovosti, Rasmusa Höjlunda, ki je na zadnjih osmih tekmah dosegel le en gol. »Goli prihajajo v valovih. V nogometu se stvari hitro menjajo. Je motiviran, novi goli bodo prišli, včasih se je zanj treba bolj potruditi,« je dodal Hjulmand. Njegovim besedam je prikimal zvezdnik Christian Eriksen, ki ga je Höjlund, zunaj igrišča velik šaljivec, razglasil za očeta ekipe.