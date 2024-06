V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo na severu zmerno oblačno. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.

Vremenska slika: nad Britanskim otočjem je ciklonsko območje s hladno fronto, ki vpliva na vreme v zahodni in srednji Evropi. K nam z jugozahodnim vetrom postopno doteka nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: ponoči se bo oblačnost prehodno povsod povečala. Predvsem v krajih severno in zahodno od nas bodo nastale plohe in nevihte. V nedeljo bo delno jasno, več oblačnosti bo v Alpah. Popoldne in zvečer bodo v krajih zahodno in severno od nas nastale posamezne plohe in nevihte.