Dimovski je prejel 86 glasov podpore, njegov protikandidat Vincenc Gajser iz podravskega odbora pa osem. Danes so na kongresu opravili še volitve za člane častnega razsodišča in za člane nadzornega odbora stranke.

Dimovski, ki je bil minister za delo iz vrst SD v zadnji vladi Janeza Drnovška in v vladi Antona Ropa, je na čelu stranke nasledil Antona Riflja. »Imenovanje je zaupanje in odgovornost,« je Dimovski dejal po izvolitvi in dodal: »Nastopil je nov cikel, v katerem moramo delovati enotno in spravljivo.«

Dimovski je iz SD izstopil leta 2009, v DeSUS pa je vstopil marca. »DeSUS je speča Trnuljčica, ki ima bazo, organizacijo, teren, marsikaj pa mu manjka. Treba je začeti novo obdobje, okrepiti medgeneracijsko povezovanje, zanimati nas mora celotna družba,« je ob kandidaturi povedal medijem.