Nogometaši Madžarske in Švice so dokončali uvodni krog skupine A, kjer so gostitelji Nemci v uvodu EP v petek odpihnili Škote s 5:1. V prvem delu današnje tekme je bila Švica podobno premočna, v nadaljevanju je Madžarska vzpostavila ravnotežje, a so Švicarji v sodnikovem dodatku potrdili zmago.

Prvič na EP se je predstavila tudi slovenska sodniška posadka, tekmo je vodil Slavko Vinčić, pomagala sta mu Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik je bil Rade Obrenović, v sobi za Var pa Nejc Kajtazović.

Večji del prvega polčasa so bili Madžari povsem podrejeni. Za Švicarje je prvi zapretil Michel Aebischer, a je bil v uvodni akciji v prepovedanem položaju, je pa z natančno podajo dobro zaposlil Kwadwoja Duaha v 12. minuti. Duah je spretno vtekel v kazenski prostor in natančno udaril z desetih metrov, a je moral na potrditev prvega gola za Švico na šele drugi tekmi v karieri počakati na sobo za Var, da ni bilo prepovedanega položaja.

Naslednjo veliko priložnost je imela Švica v 20. minuti, ko je zaspano madžarsko obrambo presenetil Ruben Vargas in močno streljal s kakšnih 12 metrov, a se je z obrambo izkazal Peter Gulacsi.

Švica je brez težav nadzorovala potek tekme, premoč pa potrdila ob koncu prvega dela. Spet je madžarska obramba posredovala neodločno, z roba kazenskega prostora pa je neubranljivo meril Aebischer.

A po enosmernem prvem polčasu so se Madžari v nadaljevanju prebudili. Poskusa Dominika Szoboslaia sta se sicer končala brez večje nevarnosti, zato pa je bil aktivnejši Barnabas Varga.

Po njegovi prvi akciji v 63. minuti je vratar Yann Sommer žogo še dobil v kot, v naslednji, precej podobni v 66. pa je bil nemočen. V vlogi podajalca je bil z leve strani Szoboslai, Varga pa je v petmetrskem prostoru že med padcem z glavo še zadel žogo in jo poslal v mrežo.

Madžari so pritiskali in imeli več od igre, vendar ni bilo več prave nevarne akcije.

Ob koncu pa so spet na sceno stopili Švicarji. Bolj tvegano madžarsko igro je najprej po protinapadu skoraj kaznoval Fabian Rieder, minuto pozneje pa je dolgo podajo na madžarsko polovico ter slabo izbijanje obrambe tekmecev in nenamerno lepo podajo izkoristil osamljeni Breel Ebmolo.

Danes bosta na sporedu še dve tekmi v skupini B, ob 18. v Berlinu Španija - Hrvaška in ob 21. v Dortmundu Italija - Albanija.