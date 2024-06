Vročina se bo začela stopnjevati že v začetku tedna, ko bodo temperature dosegle okoli 30 stopinj Celzija. Vsak naslednji dan se bo živo srebro dvigovalo za stopinjo ali dve, tako da bomo v četrtek in petek, ko bo vročinski val dosegel vrhunec, marsikje zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija.

Poleg vroče afriške zračne mase bo k nam prispel tudi saharski prah, zaradi visoke vlažnosti pa bodo visoke temperature še težje znosne.

Ker se bodo ogrele tudi višje lege, bodo popoldanske plohe in nevihte večji del prihodnjega tedna malo verjetne. Vreme bo zato idealno za košnjo in sušenje sena.

Konec tedna se bo vročina nekoliko omilila, a verjetno ne za dolgo, saj bi lahko že zadnji junijski dnevi spet prinesli višje temperature, sporočajo z Meteoinfo.

Danes bo sprva pretežno jasno, le v zahodnih krajih bo več oblačnosti. Čez dan bo delno jasno, v hribovitih krajih na zahodu bodo popoldne in zvečer nastale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 °C.

Ponoči bodo na severu še nastale posamezne plohe in kakšna nevihta.

Jutri bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne bo na severu zmerno oblačno. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 22 do 28 °C.

OBETI

V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.

Nad Britanskim otočjem je ciklonsko območje s hladno fronto, ki vpliva na vreme v zahodni in srednji Evropi. K nam z jugozahodnim vetrom postopno doteka nekoliko toplejši zrak.

Danes in jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo v Alpah. Popoldne in zvečer bodo v krajih zahodno in severno od nas nastale posamezne plohe in nevihte, ki se bodo danes nadaljevale tudi v noč.

ZDA bo prihodnji teden zajel vročinski val

Vzhodni in osrednji del ZDA bo prihodnji teden zajel vročinski val, ki bi lahko v številnih krajih podrl junijske temperaturne rekorde. V luči tega je ameriški meteorološki urad v petek opozoril, da je nepripravljenost na vročino lahko smrtno nevarna in prebivalce pozval, naj prihajajoči vročinski val jemljejo resno.

»Temperature se bodo prihodnji teden povzpele na območju od srednjega zahoda do severovzhoda, kjer bi lahko padlo več temperaturnih rekordov,« je sporočil ameriški meteorološki urad. Ob tem je opozoril, da je vročina pogosto glavni vzrok smrti, povezanih z vremenom. »Vzemite jo resno,« je še dodal.

Vročinski val se bo začel v osrednjem delu ZDA in se nato do torka razširil na srednji zahod in severovzhod. Trajal bo večino tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lokalne oblasti že načrtujejo, kako se bodo spopadle s prihajajočim vročinskim valom in kako bodo zaščitile ranljive prebivalce. Glavno mesto Washington je v petek aktiviralo načrt za izredne razmere zaradi vročine. Val visokih temperatur pa bo poleg prestolnice prizadel tudi številna druga večja mesta, kot denimo New York in Chicago.