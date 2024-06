Dallas: Boston

122:84 (34:21, 27:14, 31:25, 30:24)

Dončić 29 (12/26 iz igre, 0/8 za tri, prosti meti 5/7), 5 skokov in 5 podaj v 33 minutah, Irving 21 (10/18 iz igre, 1/6 za tri), Hardaway 15 (5/7 za tri), Lively 11 in 12 skokov, Exum 10, Gafford 7, Washington 6, Jones, Kleber in Hardy po 5, Morris in Green po 3, Lawson 2; Tatum 15 (4/10 iz igre, 1/4 za tri), Hauser 14 (4/6 za tri), Pritchard 11, Holiday in Brown (3/12 iz igre, 1/5 za tri) po 10, Brissett 7, White 6, Horford, Tillman in Mihajluk po 3, Queta 2.