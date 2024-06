»Veliko tekmovanje je vedno dobro začeti z zmago, ker ti tri točke vlijejo samozavest. Uspeh dvigne atmosfero v moštvu in strokovnem štabu, ob tem pa dodatno podžge navijače, da pridejo v še večjem številu.« Takšno sporočilo je iz danskega tabora pred jutrišnjo tekmo proti Sloveniji v Stuttgartu poslal s 37 leti najstarejši član izbrane vrste selektorja Kasperja Hjulmanda Kasper Schmeichel. Evropski prvaki iz leta 1992 so se na prvenstvo stare celine podali z velikimi pričakovanji, večina nogometne javnosti pa jih skupaj z Anglijo vidi na vrhu skupine C, kjer je ob Sloveniji še Srbija.

S težavami prebijali obrambe

Danska velja pod selektorjem Kasperjem Hjulmandom za precej nepredvidljivo moštvo, saj je nekdanji 52-letni branilec v kvalifikacijskem obdobju pogosto menjaval taktične postavitve. Na reprezentančno klop je sedel junija 2019 in odmevno zgodbo spisal na evropskem prvenstvu 2020, ko je Danska prišla vse do polfinala, kjer je bila boljša Anglija. S tem je dobil veliko kredita pri navijačih, a ga nekaj zapravil s klavrnim nastopom na svetovnem prvenstvu 2022, ko so izpadli že po skupinskem delu. Tamkajšnja javnost je s precej negodovanja sprejela tudi njegovo odločitev, da v Nemčijo ne odpelje vezista Celtica Matta O'Rileyja, ki je v letošnji sezoni dosegel 19 golov in zbral 18 asistence. »Odločitev ni bila lahka, a sem se odločil za šest drugih vezistov. Mikkel Damsgaard in Andreas Christensen lahko po potrebi igrata tudi na sredini igrišča. O'Riley ima pred seboj bogato reprezentančno kariero, o tem sem prepričan. A to pot sem se odločil za druge igralce,« je pojasnil Kasper Hjulmand.

Ena glavnih težav Danske na svetovnem prvenstvu v Katarju in kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je bila, da so imeli veliko časa žogo v svoji posesti, a kljub temu niso bili posebno nevarni za nasprotnike oziroma so s težavo strli njihovo obrambo. Predvsem v kvalifikacijah so se njihovi nasprotniki pogosto zaprli pred svoj kazenski prostor, česar v Nemčiji bržčas ne bodo doživeli. »Ne bežimo od tega, da smo imeli v zadnjem obdobju nekaj težav. Na prvenstvu pričakujem, da bodo naši nasprotniki v skupini, začenši s Slovenijo, igrali odprto, kar pomeni, da bomo imeli več prostora, kar nam ustreza,« pojasnjuje pomočnik selektorja Hjulmanda Morten Wieghorst.

Ključ v posesti žoge

Čeprav Danska proti Sloveniji odkrito računa na tri točke, čete selektorja Matjaža Keka ne podcenjuje. »Proti Sloveniji smo igrali v kvalifikacijah, zato dobro vemo, za kako zahtevnega nasprotnika gre. Imajo kakovostnega selektorja in nekatere posameznike, predvsem v napadu in zadaj,« pravi Hjulmand. Še bolj podrobno pa je kapetana Jana Oblaka in soigralce analiziral napadalec Jonas Wind. »Gre za izredno neugodno ekipo. V Benjaminu Šešku imajo izjemno nadarjenega posameznika, na katerega bomo morali dobro paziti, saj lahko zabije gol iz vsakega položaja. Ključ do uspeha se skriva v posesti žoge. Pričakujemo, da bo ta močno na naši strani. Na tak način si bomo poskušali priigrati priložnosti, hkrati pa bomo poskrbeli, da Slovenija ne bo imela možnosti za grajenje velikega števila napadov.«