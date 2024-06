Volodimir Zelenski je v odzivu zavrnil ruske zahteve in Putina primerjal z nekdanjim nemškim diktatorjem Adolfom Hitlerjem. »Ta sporočila so sporočila ultimata (...), enako je počel Hitler,« je dejal Zelenski v intervjuju za italijansko televizijo Sky TG24. »Nacizem je že nastopil in zdaj ima Putinov obraz,« je dejal.

»Vse to je popolna prevara. Zato se znebite iluzij in prenehajte resno jemati 'ruske predloge', ki so žaljivi za zdravo pamet,« je v odzivu na Putinove pogoje za mirovna pogajanja na družbenih omrežjih zapisal Podoljak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske pogoje sta po zasedanju obrambnih ministrov Nata v Bruslju zavrnila tudi ameriški minister za obrambo Lloyd Austin in generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg.

»Ta predlog dejansko pomeni, da bi Rusija dosegla svoje vojaške cilje, saj pričakuje, da bi se Ukrajinci odpovedali precej več ozemlju, kot ga je Rusija osvojila doslej,« je povedal Stoltenberg. Dodal je, da ruski predlog ni bil predstavljen v dobri veri.

Austin pa je dejal, da bi lahko Putin takoj končal vojno, če bi želel. »Putin ni v položaju, da bi lahko Ukrajini narekoval, kaj mora narediti za mir,« je poudaril.

Ruski predsednik je pred tem sporočil, da bo Rusija nemudoma pristala na prekinitev ognja in začela mirovna pogajanja, če bo Ukrajina umaknila vojake iz regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki si jih je sicer Moskva enostransko priključila, in opustila svoja prizadevanja za vstop v zvezo Nato.

Ob tem je dodal, da »ne izključuje ohranitve ukrajinske suverenosti nad regijama Herson in Zaporožje pod pogojem, da ima Rusija močno kopensko povezavo s Krimom«.

Pogoje za končanje vojne je Putin postavil le dan pred začetkom dvodnevne mirovne konference za Ukrajino, ki bo potekala v Švici. Moskva sicer na konferenco, na kateri bo sodelovalo okoli 90 držav, ni bila povabljena, Putin pa jo je označil kot trik za odvračanje pozornosti.

Medtem ko ruska vojska regijo Lugansk okupira skoraj v celoti, na območju Donecka vsakodnevno potekajo siloviti boji. Vojaški spopadi se nadaljujejo tudi v hersonski in zaporoški regiji, kjer pa sta istoimenski prestolnici pod nadzorom Kijeva.