Nova veleposlanica v Alžiriji naj bi postala Urška Kramberger Mendek, v Etiopijo naj bi odšla Kristina Radej, v Moskvo pa Alenka Suhadolnik. Na novoodprto veleposlaništvo v Alžiru bo predvidoma odšla Urška Kramberger Mendek, ki trenutno na ministrstvu za evropske in zunanje zadeve po pooblastilu vodi sektor za koordinacijo skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike. Veleposlaniškega mesta do zdaj še ni zasedala. Trenutno je začasni odpravnik poslov v Alžiriji Bogdan Batič.

Kot prva vodja slovenskega veleposlaništva v Adis Abebo odhaja Kristina Radej, ki je bila v preteklosti veleposlanica v Teheranu. Trenutno je v Etiopiji začasna odpravnica poslov Vesna Dolinšek. Jeseni naj bi se menjava zgodila še v Moskvi, saj se bo morala sedanja veleposlanica Darja Bavdaž Kuret vrniti v domovino. Po zakonodaji lahko namreč diplomat vodi predstavništvo ali konzulat le do dopolnjenega 68. leta starosti. V Rusiji naj bi jo nasledila Alenka Suhadolnik, ki je trenutno veleposlanica na Kitajskem, mandat pa se ji izteka.