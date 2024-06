Po mnenju koalicije je vladni predlog ustreznejši, saj ne predvideva plačila glob vnaprej, kar bi pomenilo spodkopavanje arbitraže. Na izredni seji DZ razprave in glasovanja ni bilo, saj je predlog SDS v torek zavrnil pristojni odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Poslanske skupine so tako le predstavile stališča o njem.

Koalicijski poslanci so izpostavili, da je predlog spremembe zakona za pomoč ribičem, ki ga je v četrtek sprejela vlada in ga poslala v sprejem državnemu zboru po skrajšanem postopku, ustreznejši, saj v nasprotju s predlogom SDS ne predvideva plačila glob vnaprej. Plačila vnaprej bi namreč po njihovi oceni pomenila nepriznavanje arbitražne razsodbe oziroma priznavanje pristojnosti hrvaških organov v delu morja, ki po arbitraži pripada Sloveniji.

Predlagateljica, stranka SDS, je medtem poudarila, da med predlogoma ni razlike. Kot so trdili, je isto, če Slovenija ribiču da denar za plačilni nalog ali pa za premičnino ali nepremičnino, ki bi mu jo zasegli zaradi neplačila globe. »Nobene razlike ni med tem, kar predlagamo mi, in med tem, kar boste v ta parlament prinesli vi,« je dejal poslanec SDS Žan Mahnič.