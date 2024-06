Ostali pa bodo piski vlakov, ki so namenjeni opozorilu v primeru nedovoljenega prečkanja proge in gibanja ljudi zunaj dovoljenih območij, so sporočili s Slovenskih železnic. Na območju gradbenih del ob železniškem nadvozu nad Dunajsko cesto je sicer nekoliko več hrupa in opozorilnih piskov vlakov. Slovenske železnice so na gradbišču postavile tudi več zaščitnih ograj. A te ljudje odstranjujejo in prečkajo tire na nedovoljenih mestih, zato vlaki sprožijo več opozorilnih piskov kot sicer.